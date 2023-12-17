تعليم أسوان تتابع الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

عقد فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، والقائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان عدة اجتماعات بمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير العمل وآخر الاستعدادات لامتحان الفصل الدراسى الأول.

وقد بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور، وقدم فيصل الشكر لمديرى الإدارات على مجهوداتهم خلال الانتخابات الرئاسية من خلال استعدادات وتجهيزات مقار اللجان بكافة الإدارات ، والمشاركة الإيجابية والفعالة للمعلمين والعاملين بالدواوين والمدارس وتوجيه الشكر والتحية لهم على المجهودات المبذولة.



امتحانات

وتناول الاجتماع تنظيم وإعداد جداول الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الاعدادية ، وتجهيزات المطبعة واستعدادات كنترول الشهادة الاعدادية من أوراق طباعة الأسئلة والأحبار وتوفير أوراق الاجابة .

كما تم مناقشة الموقف من استلام أجهزة التابلت ، وتشكيل لجنة خماسية لتنظيم التسليم للإدارات هذا الأسبوع تمهيداً لتسليمه للطلاب الذين قاموا بسداد تأمين جهاز التابلت فى مكاتب البريد أو أماكن الدفع الالكترونى، ومتابعة نسب تسجيل وترشيح المراقبين الأوائل ورؤساء اللجان لامتحانات الثانوية العامة وكذلك استلام العمل للمعلمين الجدد .

وتطرق الاجتماع لآليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى فى انتظار آخر التعليمات الوزارية بذلك الشأن ، حيث يتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى كل ادارة تعليمية بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة (٨٥٪) وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة (١٥٪)وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة ، بعد العرض على السيد مدير الادارة .

جهود

كما كلف فيصل مديرى الإدارات بالاهتمام باختبار TOFAS توفاس يوم ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ وهو اختبار دولى اختيارى يعقد للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوى فى الرياضيات من خلال الكمبيوتر أو الهاتف المحمول عبر الإنترنت دون استخدام الآلة الحاسبة مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix ضمن التعاون مع اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي، ويتم إرسال الاختبار للمؤسسة اليابانية مباشرة لتصحيحه.

وتم التشديد على الالتزام بتحقيق الانضباط والانتهاء من المناهج الدراسية وفق الخطط الزمنية للمنهج وعمل مراجعات للطلاب مع تفعيل ممارسة النشاط الرياضى والثقافى بالمدارس وفترات المشاهدة ومجموعات الدعم المدرسى، وفى نهاية الاجتماع قدم فيصل الشكر لجميع الحضور، وتمنى لهم التوفيق والسداد .