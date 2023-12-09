محافظ أسوان يشهد تجربة عملية لمتابعة اللجان الانتخابية بمركز السيطرة

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تجربة عملية حية على أرض الواقع من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام مع عدد من اللجان الإنتخابية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة للوقوف على اللمسات النهائية والجاهزية الكاملة بمختلف اللجان الإنتخابية إستعداداً لإنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

وتم نقل الحدث مباشرة كنموذج للاطمئنان على الجاهزية الكاملة للجان الانتخابية لإستقبال الناخبين للمشاركة فى العرس الديمقراطى والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

الانتخابات

وأكد اللواء أشرف عطية على جاهزية الشبكة الوطنية لمتابعة ورصد سير العملية الإنتخابية بنطاق المحافظة على مدار الساعة كونها العمود الفقرى لإتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة ، والوقوف على الحالة العامة للمشهد الانتخابي ، فضلاً عن تذليل أى معوقات والسيطرة عليها أولاً بأول ، ولاسيما أنه يتم المتابعة اللحظية لإنتظام سير العملية الانتخابية بكافة اللجان ميدانياً ، ومن خلال الشبكة الوطنية والتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وشدد المحافظ على مراجعة كافة غرف العمليات وإدارات الأزمات بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية والتأكد من ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة للمشهد الانتخابي على أكمل وجه .