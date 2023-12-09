جامعة أسوان تحقق تصنيفا عالميا جديدا في البيئة الخضراء والاستدامة

أعلن الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فوز الجامعة فى مسابقة التصنيف العالمي للجامعات المستدامة لعام 2023 ( تصنيف على الحرم الجامعى الأخضر والاستدامة البيئية للجامعة) ويأتي ذلك بترتيب عالمى متميز( 899 ) من إجمالى 1183 جامعة عالمياً.

ويأتي ذلك في إطار التصنيفات العالمية التي حققتها جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وفى ضوء توجيهات وإشراف الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

تصنيف

كما حصلت جامعة أسوان داخل مصر على المركز 25 من 26 جامعة مصرية ، وجاءت هذه النتائج الطبية ثمار لجهود فريق العمل الذي يعمل تحت إشراف الدكتور محمد نجيب مدير وحدة التنمية المستدامة،ويضم فريق العمل نخبة متميزة من من أعضاء هيئة التدريس وهم الدكتوره مى عيد خليل أستاذ مساعد بكلية الهندسة ، والدكتور أحمد نجم الدين عبده مدرس بكلية المصايد والأسماك ، والدكتور إسلام مصطفى ياسين مدرس مساعد بمعهد الدراسات الإفريقية ، والدكتور أحمد محمود السيد مدرس مساعد بمعهد الدراسات الإفريقية ، وهذا تصنيف جديد يضاف الي رصيد التصنيفات العالمية التي حققتها جامعة أسوان خلال الفترة الماضية.

وفى نفس السياق أشار الدكتور محمد نجيب مدير وحدة التنمية المستدامة بالجامعة بأنه يعد هذا التصنيف لأول مرة تشارك به جامعة أسوان وتعمل الجامعة علي تطوير واستعادة أدواتها وأنشطتها لتحقيق أفضل المراكز من بين الجامعات كما يعتمد هذا التصنيف علي العناصر التاليه بالجامعة ولكل عنصر من العناصر له درجة تقييم وهي البنية التحتية ، الطاقة والتغيرات المناخية ،ادارة المخلفات ،ادارة المياه ،النقل، الأنظمة التعليمية.