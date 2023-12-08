سكرتير مساعد أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية فارس بكوم أمبو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بالمتابعة الميدانية للوقوف على حجم ومعدلات الإنجاز بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو.

وذلك بمرافقة شوقى مصطفى رئيس المدينة، والمهندسة سوزان متولى المدير التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مسئولى جهاز التعمير، والجهات المعنية.

حياة كريمة

وشملت الجولة الميدانية للسكرتير العام المساعد تفقد محطة المعالجة للصرف الصحى بنسبة تنفيذ ٦٨ %، وجارى إستكمال أعمال الكهروميكانيكى.

كما تفقد موقف الكفور بنسبة تنفيذ 95 ٪، بالإضافة إلي تفقد عمارات سكن كريم بفارس، ولتى تم الإنتهاء منها بنسبة 100 ٪، وعقب ذلك تفقد اللواء ياسر عبد الشافى نقطة الإسعاف ومحطة توزيع الكهرباء بفارس الجارى إنهاء أعمال التسوية واللاندسكيب بها.