عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إستعداداً لماراثون الإنتخابات الرئاسية

محافظ أسوان يتفقد اللجان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عددا من اللجان الإنتخابية للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الناخبين والناخبات فى العرس الديمقراطى الذى سيتم إجراؤه أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجارى ، والتأكيد على خروجه بالشكل الذى يليق بمصرنا الحبيبة لنتباهى ونفتخر بهذا الإستحقاق الدستورى وذلك إستعداداً لإنطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية

 

وشملت جولة المحافظ التى رافقه فيها المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات التعليمية والتنفيذية تفقد لجان مدارس شجرة الدر الإبتدائية ، وأبطال أكتوبر الإبتدائية ، ومحمد منير الإبتدائية ، وأسوان الثانوية التجريبية للبنات ، والعقاد الثانوية العسكرية للبنين ، والتى تأتى ضمن 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية تضم أيضاً 12 لجنة للوافدين بكافة مقرات المراكز واللجان الإنتخابية العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن. 

الانتخابات 

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة توفير كافة الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والإتصالات ومقاعد الإنتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان ، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الإنتخابى ، وتجهيز القاعات المخصصة لصناديق الإقتراع بشكل جمالى وحضارى ، مع نهو تنفيذ أى أعمال من الصيانة والسباكة للمرافق العامة ودورات المياه العمومية ودعمها بالكميات الكافية من المناديل الورقية والمعطرات.

وكذا المنظفات والمطهرات اللازمة ، ورفع أى إشغالات أو تراكمات أو مخلفات أمام اللجان الإنتخابية أو الطرق المؤدية إليها ، والعمل على تسويتها بشكل جمالى وحضارى ، مع تهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء. 

وكلف المحافظ بوضع خطة للإستعانة بأتوبيسات الجامعة والشركات لنقل الوافدين ، علاوة على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها ، وأيضاً توفير مقاعد متحركة لذوى الهمم وكبار السن أمام اللجان. 

وكيل تعليم أسوان يتابع انتظام سير العمل بالمدارس

مديرو إدارات تعليم أسوان يتابعون انتظام العمل بالمدارس

جهود 

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته بتفعيل مركز السيطرة والسلامة العامة وربطه بغرف عمليات مديرية الأمن والمحكمة والوحدات المحلية للمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية ، والعمل على التدخل السريع. 

مؤكداً على يتوازى ذلك مع تحقيق التأمين الكامل للجان الإنتخابية ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الإحتياطية تحسباً لحدوث أى إنقطاع للتيار الكهربائى أثناء عملية الإقتراع والفرز ، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات للتعامل مع أى حالات طارئة.

ووجه أشرف عطية بقيام السكرتير العام لإستكمال تفقد اللجان الإنتخابية لنقل توجيهات المحافظ فيما يتعلق بتحقيق الجاهزية الكاملة بها للخروج بالشكل المشرف لهذا العرس التاريخى .
 

 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتعديل يتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم في مصر

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

ترشيحاتنا

حزب الله يوجه ضربات قوية لمواقع وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

دعاء للزوجة المتوفاة.. عنوان الوفاء للمرأة بعد موتها

أجبروهم على خلع ملابسهم.. انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.. صور

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

الرئيس الإيراني: ما يحدث في غزة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرانك كابريو.. قاضي الرحمة يكشف إصابته بمرض خطير.. شاهد التفاصيل

صنع في مصر| الشركة العربية العالمية للبصريات تبهر الحضور في معرض إيديكس بأنظمة إدارة النيران الجديدة ومنظومة الجندي المقاتل المطورة

القوات المسلحة تنظم حملة "تصدوا معنا" لتوعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع

اكتشاف جريمة بشعة في باكستان.. والسر حذاء في فم نمر

فيديو

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

شاب ينهي حياة زوجته الحسناء ببشاعة .. ماذا فعلت سيدة المحلة؟ «فيديوجراف»

جنون الذهب ومفاجأة تنتظر الدولار| ماذا يحدث بالأسعار؟

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ