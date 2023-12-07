محافظ أسوان يتفقد اللجان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين

إستعداداً لماراثون الإنتخابات الرئاسية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عددا من اللجان الإنتخابية للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الناخبين والناخبات فى العرس الديمقراطى الذى سيتم إجراؤه أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجارى ، والتأكيد على خروجه بالشكل الذى يليق بمصرنا الحبيبة لنتباهى ونفتخر بهذا الإستحقاق الدستورى وذلك إستعداداً لإنطلاق ماراثون الإنتخابات الرئاسية.

وشملت جولة المحافظ التى رافقه فيها المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، فضلاً عن القيادات التعليمية والتنفيذية تفقد لجان مدارس شجرة الدر الإبتدائية ، وأبطال أكتوبر الإبتدائية ، ومحمد منير الإبتدائية ، وأسوان الثانوية التجريبية للبنات ، والعقاد الثانوية العسكرية للبنين ، والتى تأتى ضمن 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية تضم أيضاً 12 لجنة للوافدين بكافة مقرات المراكز واللجان الإنتخابية العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن.

الانتخابات

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة توفير كافة الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والإتصالات ومقاعد الإنتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان ، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الإنتخابى ، وتجهيز القاعات المخصصة لصناديق الإقتراع بشكل جمالى وحضارى ، مع نهو تنفيذ أى أعمال من الصيانة والسباكة للمرافق العامة ودورات المياه العمومية ودعمها بالكميات الكافية من المناديل الورقية والمعطرات.

وكذا المنظفات والمطهرات اللازمة ، ورفع أى إشغالات أو تراكمات أو مخلفات أمام اللجان الإنتخابية أو الطرق المؤدية إليها ، والعمل على تسويتها بشكل جمالى وحضارى ، مع تهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء.

وكلف المحافظ بوضع خطة للإستعانة بأتوبيسات الجامعة والشركات لنقل الوافدين ، علاوة على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها ، وأيضاً توفير مقاعد متحركة لذوى الهمم وكبار السن أمام اللجان.

جهود

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته بتفعيل مركز السيطرة والسلامة العامة وربطه بغرف عمليات مديرية الأمن والمحكمة والوحدات المحلية للمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية ، والعمل على التدخل السريع.

مؤكداً على يتوازى ذلك مع تحقيق التأمين الكامل للجان الإنتخابية ضد الحرائق وتوفير المولدات الكهربائية الإحتياطية تحسباً لحدوث أى إنقطاع للتيار الكهربائى أثناء عملية الإقتراع والفرز ، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات للتعامل مع أى حالات طارئة.

ووجه أشرف عطية بقيام السكرتير العام لإستكمال تفقد اللجان الإنتخابية لنقل توجيهات المحافظ فيما يتعلق بتحقيق الجاهزية الكاملة بها للخروج بالشكل المشرف لهذا العرس التاريخى .

