مديرو إدارات تعليم أسوان يتابعون انتظام العمل بالمدارس

واصل مديرو الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بأسوان جولاتهم الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الأنشطة الطلابية بمختلف المدارس وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

ففى إدارة دراو تم التنسيق لتفعيل اليوم الرياضى بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة ، وكذا تفعيل حصص المشاهدة ومجموعات الدعم المدرسى التي تضم المعلمين ، مع الإعلان عن المواقع التي تتيحها الوزارة مجاناً لخدمة الطلاب، وترشيد استهلاك الكهرباء ودورها في الحفاظ على البيئة المحيطة.

أنشطة

كما تم مناقشة حصر الطلاب المتسربين من مدارس التعليم الإبتدائي وتحديد الأسباب لعمل خطة لمعالجة التسرب، وعمل البيانات بالمشاركة مع مديري المدارس وأولياء الأمور ومجلس الأمناء.

وفى إدارة إدفو بقيادة الدكتور محمد حسين مدير الإدارة تم تفقد عدد من المدارس ، وتم الوقوف على استقرار العمل والانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية، وتم تفقد الحجرات الدراسية، والتأكيد على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل خلال الفترة المقبلة وسرعة الانتهاء الكامل من تجهيز المقار الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية للظهور بصورة مشرفة خلال تلك الفترة والابلاغ الفورى عن أية معوقات تعيق عملية التجهيز والعمل فورا على حلها.

فيما تم تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين وطلاب الإذاعة الحاصلين على المركز الأول على مستوى الإدارة و الثانى على المديرية، وتم زيارة مشتل الإدارة للتربية الزراعية حيث يتم الاستعداد لمسابقة أفضل مشتل .

وتم كذلك تكريم الطلاب المتفوقين بالفترة المسائية بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بحضور أولياء أمور الطلاب، وقدم الشكر والتقدير لإدارة المدرسة وجميع العاملين ، وهو الذى تكامل مع التأكيد على ضرورة اتباع السرية بجميع أعمال الامتحانات والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومراجعتها بدقة ثم تسليمها فى موعدها.