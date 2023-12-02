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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف بمتابعة مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بمتابعة مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر ضمن جهود الدولة المصرية لتأهيل المواقع الخدمية وأماكن تمركزات وإعاشة الأخوة السودانيين بأسوان وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

وخلال اجتماع اللجنة، والذى عقد بحضور إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جهاز تنمية المشروعات ، وأيضاً مديرى الإسكان والشئون القانونية والمالية والموازنة أوضحت السكرتير العام للمحافظة بأنه تمت متابعة مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر والذى تصل تكلفته 2 مليون جنيه بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والمتناهية الصغر ، طبقاً لبروتوكول التعاون بين المحافظة والجهاز ، والذى سيتم تنفيذه على مدار 9 أشهر ، بإشراف من مديرية الإسكان. 

 

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وأشارت إلى أن هذا المشروع يأتي كمرحلة أولى ضمن 3 مناطق تمركزات للأخوة السودانيين مستهدفاً رفع كفاءة المواقع الخدمية بما فيهم كركر والمحمودية والصداقة 1 ، 2 ، وهو الذى يتوازى مع ملحمة العمل لتقديم الخدمات للقادمين من السودان تضافرت فيها الجهود الحكومية مع دعم المجتمع المدنى والمديريات والجهات المعنية مما ساهم فى تخفيف المعاناة وسرعة التعامل مع المستجدات أولاً بأول .

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