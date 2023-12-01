محافظ أسوان يتابع الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ حملة لإزالة حالة تعدى في مهدها وبشكل فورى بقرية بلانه على مساحة 225 م2 ، عبارة عن أسوار بإرتفاع يصل إلى 1،5 متر حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل التصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون.

ازالة التعديات

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة أحمد عبد النبى نائب رئيس الوحدة المحلية بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدى على أرض زراعيه بقرية العتمور بمساحة ألف و 312 م ، وذلك بمشاركة قوات الشرطة بقيادة اللواء أيمن الزعيرى مساعد مدير أمن أسوان وذلك في إطار التنسيق الجارى بين الوحدات المحلية والشرطة .

وذلك فى إطار التصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، والمتابعة الدورية من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .