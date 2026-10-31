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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انطلاق فعاليات «منتدى الحائزين على الجوائز العالمية» في شانغهاي لبحث مستقبل العلوم والتكنولوجيا

الصين
الصين
أ ش أ

تجتمع نخبة من أبرز علماء العالم ورواد الفكر في مدينة شانغهاي، اليوم السبت، للمشاركة في أعمال "منتدى الحائزين على الجوائز العالمية لعام 2026"، في محطة بارزة لتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل أشباه الموصلات والطب الحيوي ومعلومات الفضاء الجوي والذكاء الاصطناعي وطاقة المستقبل.

ويضم الحفل حشدا رفيع المستوى - بحسب ما ذكرت شبكة "سي جي تي إن" الصينية - يضم 32 حائزا على جوائز دولية مرموقة، مثل جائرة نوبل وجائزة تورينغ وجائزة وولف وسام فيلدز، إلى جانب 23 عضوا من الأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة، فضلا عن 140 عالما بارزا، و78 من العلماء الشباب الواعدين.

وانخرط المشاركون في فعاليات المنتدى التي تتوزع بين جلسة رئيسية، وست جلسات موازية، وأربع فعاليات خاصة، إضافة إلى حفل الختام، وذلك تحت الشعار الرئيسي: "نموذج علمي جديد: إحداث اختراق للعقد القادم".

وشهد حفل الافتتاح تسليم جائزة مؤسسة الحائزين على الجوائز العالمية لـ11 عالما تقديرا لإسهاماتهم البارزة في مجالات العلوم الذكية أو الرياضيات، وعلوم الحياة أو الطب، فضلا عن فئة مخصصة للعلماء الشباب.

وفازت العالمة البلجيكية إنجريد دوبيشي بجائزة الرياضيات، بينما تقاسم جائزة علوم الحياة أو الطب كل من يوان جونيينج، ووانج شياودونج، وشاو فينج، وفيشفا ديكسيت، وذلك تقديرا لجهودهم.

كما تصدر مستقبل الذكاء الاصطناعي واجهة النقاشات؛ وفي كلمة رئيسية ألقاها، أشار الحائز على وسام فيلدز، لوران لافورج، إلى أن نماذج اللغات الكبيرة قادرة بالفعل على حل بعض المشكلات التي لم يستطع علماء الرياضيات البشريون حلها من قبل، إلا أنه شدد على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه اختصار الحكمة التي تأتي ثمرة للجهد الحقيقي المبذول في التعلم.



 

علماء العالم مدينة شانغهاي منتدى الحائزين

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