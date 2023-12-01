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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة أسوان الأزهرية تدعو طلابها للمشاركة في جائزة الدولة للمبدع الصغير

جائزة المبدع الصغير
جائزة المبدع الصغير

تدعو منطقة أسوان الأزهرية طلابها بمختلف المراحل الدراسية للمشاركة في "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، في دورتها الرابعة عن العام الحالي 2023/2024، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وينتهي التقديم يوم الأحد 31 ديسمبر 2023.

وتنقسم الجائزة للعام الحالي إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 وحتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتان لتصبح أربع جوائز في كل فرع، قيمة كل منها 40 ألف جنيه مصري. 

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المبدع الصغير

وتم اختيار موضوع المسابقة هذا العام عن"  نصر أكتوبر " ، وذلك بمناسبة احتفال مصر بمرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيد، ويمكن للراغبين معرفة الشروط والتفاصيل والتقدم إلكترونيًّا عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجائزة (www.ckp.eg).

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