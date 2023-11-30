إزالة التعديات ورفع الإشغالات بمدن ومراكز أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الحملات المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة الدورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين من أجل فرض سيادة القانون والحفاظ على حق الشعب.

إزالة التعديات

ومن جانبه أكد إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم إستمرار الحملات المكبرة والتى أسفرت عن تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بقريتى الحجز بحرى والبصيلية قبلى بإجمالى مساحات ألفين و900 م2 ، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى فى المهد على أملاك الدولة بقرية الطوناب بمساحة 300م2.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات شارك فيها مسئولى الإدارة الزراعية وقوات من مركز الشرطة ، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات القروية والعمال والفنيين المدعمين باللوادر وسيارات النقل الثقيل.

وفى نفس السياق أوضح صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأنه بناءاً على تكليفات المحافظ جارى مواصلة الجهود لإستمرار أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والأتربة وتراكمات القمامة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية وبين المناطق السكنية بمدينة نصر النوبة وذلك بمتوسط إجمالى 20 طن يومياً .

جهود

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإستفادة من الدراسة العلمية التي تم إعدادها بإشراف من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمشاركة كوكبة من العلماء والمتخصصين من جامعتى الزقازيق و أسوان ، بالإضافة إلى لجان مراكز بحوث البناء بوزارة الإسكان ومعهد بحوث الرى ، للتخلص من مشكلة المياه الجوفية بإعتبارها من أكبر التحديات الحالية.

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يأتى توازى مع إيجاد حلول سريعة لتداعيات إرتفاع منسوب المياه الجوفية للحفاظ على حياة المواطنين وخاصة بالعمارتين 11 و 12 التابعة لبنك الإسكان بحى العقاد ، علاوة على مشروع تطوير وخفض منسوب المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق.

الجدير بالذكر بأن الدراسات والأبحاث المتعلقة بمراحل مشروع خفض المياه الجوفية بمدينة أسوان شارك فيها العديد من الكيانات البحثية العلمية المتخصصة حيث تم البدء بالمرحلة الأولى والتى ركزت على إجراء الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية ، بينما تم التركيز فى المرحلة الثانية على دراسة أسباب المشكلة وطبيعة كل منطقة طبقاً للتضاريس.