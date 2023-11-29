أسوان: حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات في المحافظة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدى على أرض زراعيه بقرية العباسية بمساحة ألف و 225 م ، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ قرار إزالة فى المهد لحالة تعدى بالبناء المخالف على أملاك الدولة بمنطقة الصداقة القديمة بمساحة 150م2.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة الدورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون.



إزالة التعديات

وقد كلف اللواء أشرف عطية رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار المتابعة الدورية والتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة للتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعديين وذلك لحماية أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب.

وفى نفس السياق أوضح سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم تنظيم حملة متابعة ميدانية مكبرة إستهدفت منطقة أطلس وشوارع البركة والمطار والسودانية بنطاق حى غرب وأسفرت عن إزالة ورفع 130 حالة إشغال طريق مع تحرير 7 محاضر مخالفة متنوعة ، مشيراً إلى أن الحملة كانت بإشراف نائب رئيس المدينة وبمشاركة رئيس الحى ، بالإضافة إلى الفنيين والعمال المدعمين بالمعدات والأدوات وسيارات النقل الثقيلة التابعة للوحدة المحلية .

جهود

وكان قد أوضح اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد بأسوان بأن إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإطلاق على مدار يومين بلغ 511 معدة وسيارة منها 208 معدة وسيارة في اليوم الأول تابعين لمركزى ومدن أسوان ودراو.

أما بالنسبة لليوم الثانى فقد ضم مراكز ومدن إدفو ونصر النوبة بإجمالي 311 معدة وسيارة تم إستعراضها داخل نطاق كل مركز حيث وصلت إلى 85 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو ، وأيضاً 109 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، بالإضافة إلى 73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.