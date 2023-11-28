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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات الفوج الثاني الداخلي للبرنامج الرئاسى"أهل مصر" في أسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسوان ممثلة فى الإدارة العامة للشباب ثاني الأفواج الداخلية للبرنامج الرئاسي أهل مصر بحضور ناصر سليم وكيل الوزارة ، والعقيد محمد دنيا مدير مكتب شئون القبائل العربية ، وأفراح سيد وكيل الشباب ، وزياد يس مدير عام الشباب.

وافتتحت أولى جلسات البرنامج بلقاء شيق بين الشباب ومدير مكتب شئون القبائل العربية وقيادات المديرية، وتلاها محاضرة تفاعلية عن المواطنة ألقاها الدكتور محمد جابر وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بأسوان، وفي نهاية اللقاء قام كلا من امحمد حمدى، وآلاء عبد الرحمن منسقي المشروع بتنظيم الشباب لالتقاط صورة تذكارية قبل مغادرة ضيوف المعسكر للمدينة الشبابية.

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أهل مصر 

 

وكان قد انعقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم (117) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة انتظام العملية التعليمية وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024/2023.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المجلس ناقش موعد بدء الامتحانات العملية خلال منتصف ديسمبر المقبل لجميع الكليات العملية والعلمية، ومع بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول واتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة، كما تم الاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومناقشة الضوابط الخاصة بالكارنيهات الجديدة التي يصدرها البنك الأهلي (كارنيه ميزة) بالاشتراك مع مركز المعلومات بالجامعة.

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جهود 

 

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن بطاقة ميزة يتم استخراجها للطلاب مجانا في أول مرة لمدة 5 سنوات، وتستخدم في تحقيق هوية الطالب عند دخول البوابات الإلكترونية بالجامعة بديلا عن كارنيهات الجامعة، وتتيح هذه البطاقة دفع كافة المصروفات الدراسية والمدن الجامعية وأي مصروفات أخرى تيسيرا على أبنائنا الطلاب.

 

وفي سياق آخر، قال الدكتور أمين صلاح الدين وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب بـ جامعة أسوان، إنه في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكلية الألسن، والعمل على انتظام الدراسة بمختلف الأقسام وخاصة قسم اللغة الكورية الذي انتظمت به الدراسة بالفعل منذ بداية الأسبوع الماضي، أنهت إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة التعاقد مع عضوين من أعضاء هيئة التدريس من كوريا الجنوبية وهما الدكتور لي وون سو وحرمه خبيرة اللغة الكورية يوون يونج وان. 

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