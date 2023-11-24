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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف أسوان تواصل تنفيذ برنامج القوافل الدينية الدعوية

القوافل الدعوية الدينية
القوافل الدعوية الدينية بأسوان

تواصل وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف تنفيذ برنامج القوافل الدينية الدعوية التى تنظمها بالمحافظات، بالتعاون مع مديريات الأوقات.

يأتى ذلك فى إطار نشر مفاهيم الدين الصحيح.

وأكد الشيخ حنفى دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه تم تنفيذ اليوم الجمعة قافلة دينية إنطلقت بمدينة أسوان استهدفت مسجد المطار وسط المدينة شارك فيها نخبة من العلماء وأئمة الأوقاف، وتهدف القافله إلى نشر تعاليم الدين الإسلامى السمحة والوسطية وصحيح الدين، بعيدا عن الغلو والأفكار الهدامة التى تعمل على التخريب وليس البناء.

 

البرامج الدعوية 

وأضاف الشيخ حنفى دياب بأن القافلة شهدت إقبال كبير من المواطنين، وتضمنت إلقاء خطب الجمعة تحت عنوان "القوة والثبات فى مواجهة التحديات "، إلى جانب عقد الدروس والمحاضرات الدينية.

وفى سياق متصل عقدت مديرية أوقاف أسوان، اليوم مقرأة الأمة بمسجد العتيق بسلوا بحرى بمركز كوم أمبو، بحضور الشيخ حنفى محمود دياب وكيل وزاره الأوقاف، وبمشاركة عدد من علماء الأوقاف من بينهم الشيخ محمود عبد الرحيم محمود، والشيخ عبدالله محمد طه، والشيخ أحمد إبراهيم محمد ، والشيخ أحمد محمد محمد ، كما نظمت فى المقابل مديرية الأوقاف، مقرآة الجمهور بمسجد العتيق ، بالإضافة إلى تنظيم البرنامج التثقيفى للطفل.

وكان قد تم تنفيذ محاضرة "أهمية دور المرأة فى المجتمع"، أشارت فيها الدكتورة رنا متولى مدرس إدارة أعمال مهنى، إلى أن للمرأة دور فى الأسرة وهو دور الأمومة ويشمل عدد من الأدوار المهمة لضمان الاستقرار العاطفى والنفسى لأفراد العائلة، وبناء شخصيات متزنة تتمتع بالقيم والأخلاق الحميدة، وتتميز بقدرتها على التعامل مع قلة الموارد، وتنظيم الوقت، وأداء المهام المتعددة، ورعاية أفراد أسرتها دون مقابل، واستثمرها لهذه المهارات من خلال إشراكها فى مؤسسات الأعمال التطوعية، إلى جانب ورشة "رسم حر" للمدربة ولاء حسين، وذلك بمدرسة وادى خريت الإعدادية المشتركة.

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جهود 

وبالتوازى تحدثت الدكتورة نورهان عبد الناصر، مدرسة خدمة فرد، عن "كيفية إدارة الوقت" بأنه يجب على الشخص تحديد أهدافه بشكل صحيح،تحديد وقت معين لإنهاء العمل، تقليل الجهد المبذول فى انجاز المهام، يساعد على تجنب إضاعة الوقت و التركيز على الأعمال المهمة، والمشاركة فى الاجتماعات المشاركة فى الاجتماعات والندوات الثقافية المهمّة فى تغيير الأفكار السلبية، إلى جانب ورشتى "رسم حر ورسم على الوجه" للمدربة أميرة القاضى بمدرسة وادى خريت الابتدائية.

ونفذت ورشة رسم على الوجه للمدربة ولاء حسين بمدرسة العبور الابتدائية، إلى جانب معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقدم الفعاليات من خلال فرع ثقافة أسوان، برئاسة يوسف محمود، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة عماد فتحى، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، والمنسق العام والمشرف التنفيذى أحمد يسرى، وتستهدف الفاعليات جميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة.

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