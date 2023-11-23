نائب محافظ أسوان تترأس اجتماع لجنة حوار السياسات لبرنامج تحسين وترشيد مياه الشرب

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بترأس الإجتماع الدورى للجنة حوار السياسات ضمن برنامج تحسين وترشيد مياه الشرب ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس بمشاركة الدكتورة مديحة عفيفى مدير مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية.

والذى تصل تكلفته لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى لتحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى ، والسيل الجديد ليخدم حوالى 50 ألف نسمة كمرحلة ثالثة.

مياه الشرب

وبحضور مديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والصحة ، والشباب والرياضة ، والثقافة ، والتضامن الإجتماعى ، والإذاعة ، علاوة على مسئولى المشروع السويسرى لإدارة المياه (PWMP) ، وأيضاً الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وخلال الإجتماع أشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى ضرورة إنشاء لجنة مركزية تحت إشراف المحافظ تتبعها لجان فرعية بكل من الجهات المعنية تتولى مسئولية إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة المتخصصة لنشر التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين نحو أكثر إيجابية فيما يخص موضوعات المياه والبيئة والحفاظ على استثمارات البنية التحتية والمرافق العامة.

وأشارت إلى ضرورة وضع نظام معين للمتابعة والتقييم الدورى لقياس مؤشرات الأداء والتأكد من تنفيذ الأنشطة والفعاليات المحددة بالشكل المطلوب.

كما أكدت نائبة المحافظ على ضرورة توفير التدريبات اللازمة لتأهيل وتنمية المهارات والخبرات للكوادر المشاركة فى عمل هذه اللجان لتؤدى دورها على الوجه الأكمل.

ووجهت غادة أبو زيد مسئولى شركة مياه الشرب بضرورة المرور والمتابعة الميدانية لتوقيع الغرامات وتحرير محاضر المخالفة مع تفعيل الأرقام السريعة لتلقى البلاغات والشكاوى الخاصة بسوء الإستخدام والإستغلال والتعامل الخاطئ مع منظومة المياه والصرف الصحى.

جهود

وكلفت نائب المحافظ بزيادة أوجه التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات المعنية لتفعيل العمل التطوعى وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وخاصة من الشباب من أجل تكثيف الجهود المبذولة وتنظيم المزيد من المسابقات والندوات والفعاليات المتخصصة وغيرها من الممارسات التى تساهم فى رفع الوعى المجتمعى لدى الأهالى والمواطنين بأهمية المياه مع تسليط الضوء على أساليب وآليات الترشيد وحسن الإستخدام وغيرها من الموضوعات المتعلقة.

والجدير بالذكر بأنه بأن المراحل السابقة للمشروع السويسرى تم تنفيذها بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016 والذى خدم حوالى 35 ألف نسمة ، ثم تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسرى .