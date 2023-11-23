محافظ أسوان: افتتاح مشروع "أهل مصر" بكورنيش النيل منتصف يناير المقبل

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن المحافظة في سباق مع الزمن، للانتهاء من مشروع أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان، وافتتاحه رسميًا في منتصف يناير القادم مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وأوضح المحافظ -في بيان اليوم /الخميس/- أن هناك خلية نحل من العمل المتواصل ليل نهار لإنهاء المشروع طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، وخاصة أن هناك متابعة ميدانية دورية لدفع عجلة العمل لأعلى معدلاتها، لافتتاحه خلال احتفالات العيد القومى ، وخاصة أن هذا المشروع الواعد يتم بمتابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يأتي في مقدمة مشروعات ممشى أهل مصر ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وقال المحافظ إنه يجري في المقابل العمل في كورنيش النيل الجديد بأسوان بطول 9 كم، وبنسبة تنفيذ 75 %، وأيضاً كورنيش النيل بإدفو بطول 2 كم، والذي تم إنهاؤه بنسبة 100 %، بالإضافة إلى الممشى السياحي بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 60 %، فضلاً عن مرسى وممشى قرية فارس الجديد على مساحة 2700 م2.

وفي سياق آخر، كلف محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بترؤس الاجتماع الدوري للجنة حوار السياسات ضمن برنامج تحسين وترشيد مياه الشرب، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس بمشاركة الدكتورة مديحة عفيفي مدير مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية والذي تصل تكلفته لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسري لتحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفي، والسيل الجديد.

وأشارت الدكتورة غادة -خلال كلمتها- إلى ضرورة إنشاء لجنة مركزية تحت إشراف المحافظ تتبعها لجان فرعية بكل من الجهات المعنية تتولى مسئولية إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة المتخصصة لنشر التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين نحو أكثر إيجابية فيما يخص موضوعات المياه والبيئة والحفاظ على استثمارات البنية التحتية والمرافق العامة.

ونوهت بوضع نظام معين للمتابعة والتقييم الدوري، لقياس مؤشرات الأداء والتأكد من تنفيذ الأنشطة والفعاليات المحددة بالشكل المطلوب، مؤكدة ضرورة توفير التدريبات اللازمة لتأهيل وتنمية المهارات والخبرات للكوادر المشاركة في عمل هذه اللجان لتؤدي دورها على الوجه الأكمل.

ومن ناحية أخرى، تابع محافظ أسوان تنظيم 3700 زيارة منزلية وذلك ضمن حملة طرق الأبواب (احميها من الختان) وفي إطار فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، مؤكدة أن الزيارات المنزلية استهدفت توعية 26 ألفًا و246 شخصًا بقرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان.