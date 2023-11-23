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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية..محافظ أسوان يشارك فى إجتماع وزيرى التنمية المحلية والتموين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إجتماعاً مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط. 

وقد شهد الإجتماع متابعة وزيرا التموين والتنمية المحلية، لجهود المحافظين فى تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، كما تطرق الإجتماع إلى الإجراءات التى يتم إتخاذها فى الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقى الجهات المعنية الأخرى. 

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اجتماع 

ومن جانبه أشار الدكتور على المصيلحى إلى متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية والدقيق فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموينية للمتابعة على مدار اليوم والتواصل مع الوزارة فى هذا الشأن ، وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الإستقرار فى موقف الأمن الغذائى للمواطن المصرى وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية فى العالم ووجود رصيد مطمئن منها. 

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة، أن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ مبادرة " خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية" التى تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التجارية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتوفير السلع المختلفة المدرجة بالمبادرة ومجابهة إرتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية وزيادة منافذ ومعارض وشوادر البيع للمواطنين. 

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جهود 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل والأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيراً إلى توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة فى المعارض والمنافذ والشوادر فى مختلف المحافظات بتخفيضات تتراوح بين 15 % إلى 25 % ، بالإضافة إلى السلاسل التجارية التى أعلنت توافر السلع التى تتضمنها مبادرة رئيس الوزراء. 

وقال اللواء هشام آمنة إنه منذ انطلاق مبادرة رئيس الوزراء تم إضافة 802 منفذاً جديداً ليكون الإجمالى 7100 شادراً ومعرضاً ومنفذاً ثابتاً ومتحركاً تم إقامتها على أرض المحافظات، مشددًا على وجود حملات رقابية على الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء حيث بلغ عددها حوالى 3873 لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 8120 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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