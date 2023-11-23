هشام آمنة يتابع مع محافظ أسوان مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال لقاءه مع اللواء اشرف عطية محافظ اسوان ، جهود المحافظة في تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضي لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع في أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25 % والتي تشهد إقبالاً من المواطنين في مختلف المحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية على توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة من محدودي الدخل، وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة

، مؤكدًا علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقى الجهات المعنية الأخرى .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، علي قيامه بتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت بصفة مستمرة لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والاطمئنان على جودة السلع، وشراؤها بأسعار مخفضة، كما محافظ أسوان على مسئولي التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الإلتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 % ، مع التعامل بحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين، مكلفاً بمواصلة تنظيم الحملات المتتالية للضرب بيد من حديد على أى محاولات للإحتكار وزيادة الأسعار، حيث أن الدولة لن تسمح بالتلاعب فى ذلك، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإعلان عن هذه الأسعار فى أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.