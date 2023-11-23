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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ اسوان معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ اسوان

شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء اشرف عطية محافظ أسوان، خلال اجتماعه معه على أهمية المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" المستهدفة وتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في القرى المستهدفة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة تشهد العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الانتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعي، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم، مؤكدًا على الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بمستوى عالي من التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين، وفى حالة وجود تباطئ أو تقاعس من أى شركة أو مقاول أثناء التنفيذ سيتم استبعاده على الفور.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ أسوان عدد من مشروعات التطوير وتحسين الخدمات التي تشهدها المحافظة ومنها تنفيذ مشروع «ممشى مصر» والذي يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقي الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتساهم في إتاحة الفرصة أمام المواطنين بالمحافظة والزائرين من المحافظات المجاورة للإستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان الخالد مؤكدًا أنه تم إنهاء 95% من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كيلو مترات، وجارى العمل على تنفيذ باقي أجزاء المشروع بكورنيش النيل الجديد.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه أعطي توجيهاته المشددة بتكثيف الأعمال المطلوبة طبقا للبرامج الزمنية، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي وخاصة في المستويين الثاني والثالث، حيث يضم المستوى الثاني 48 محلا وكافتيريا وبازارا، علاوة على عدد 2 مطعم سياحي على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك شدد على تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، وكافة متطلبات ذوي الهمم في الحركة طبقا للكود المصري، فيما سيضم المستوى الثالث المشي الزجاجي والذي سيراعى فيه توفير كافة معايير الأمان، بينما تم إنهاء 95 % من المستوى الأول بطول 4 كم.

التنمية المحلية هشام امنة محافظ أسوان حياة كريمة ممشى مصر

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