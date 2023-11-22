محافظ أسوان يعقد اجتماعا لمتابعة نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالشلال

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بالشلال ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى فرع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً مسئولى الشركة المنفذة ، ونائب رئيس مركز ومدينة أسوان.

وخلال الإجتماع حرص اللواء أشرف عطية على الإستماع لشرح موجز عن مكونات المشروع الذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 40% ويشمل إنشاء 3 محطات رفع الصرف الصحى الرئيسية بالشلال ، بجانب محطتين رفع فرعيتين بشيشة والباتنيول.

مشروعات

وكلف اللواء أشرف عطية بسرعة إجراء الإتصالات والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من تنفيذ خط الإنحدار الرئيسى لمحطة صرف الشلال وبطول 300 متر خلال شهر مع سرعة تلافى كافة العيوب الفنية المرصودة تمهيداً لتسليم المحطة إبتدائياً لشركة مياه الشرب والبدء فى تشغيلها خاصة أنه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية فيها بنسبة 100 ٪ بسرعة تنفيذ أعمال التسليك والتطهير والصيانة الدورية لخطوط وشبكات الصرف بالشلال مع سرعة التدخل والتعامل الفورى فى حالة حدوث طفح أو كسورات لخطوط الصرف بالمنطقة.

كما كلف محافظ أسوان المسئولين بسرعة إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للبدء فى إنشاء محطتى رفع شيشة والباتنيول مع الإلتزام بالبرنامج الزمنى لمراحل التنفيذ وضمان الإنتهاء من المشروع بالكامل فى المواعيد المقررة وتشغيله لتقديم خدمات الصرف الصحى للأهالى والمناطق السكنية بالشلال بالشكل المطلوب .

جهود

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.