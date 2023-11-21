محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل

شدد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود لسرعة إزالة كافة التعارضات الخاصة بالبنية التحتية والمرافق العامة والتى تؤثر على نسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تغطية مصرف السيل.

وأكد المحافظ على رفع الوعى بأهمية هذا المشروع الحيوى ودوره فى القضاء على أكبر بؤرة للتلوث وإحداث نقلة حضارية ملحوظة لمناطق حى شرق المدينة تساهم فى تحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين .

تغطية

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ أسوان للتعرف على الموقف الحالى ونسب التنفيذ الجارية بمشروع تغطية مصرف السيل ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى مديري الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ومسئولى الإسكان والكهرباء والشركة المنفذة ، وأيضاً نائب رئيس مركز ومدينة أسوان.

وخلال الإجتماع حرص اللواء أشرف عطية على متابعة حجم الأعمال الجارية والتعرف على نسب التنفيذ فيها حيث وصلت نسب التنفيذ بالقطاع السادس إلى 90% بطول 374م بداية من كوبرى المطحن وحتى كوبرى الإسعاف ، فيما جارى بالتوازى إنتهاء الأعمال الخاصة بتركيب مواسير التحويل اللازمة لتغير مسار المياه والبدء فى أعمال تغطية القطاع الخامس بطول 340م بداية من كوبرى الإسعاف وحتى كوبرى الناصرية.

جهود

وقد كلف اللواء أشرف عطية مسئولى الصرف الصحى بالمتابعة الدورية لأعمال التسليك والتطهير وإصلاح الكسورات وغيرها من إجراءات الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات الصرف وخاصة فى قطاعات العمل الجارية بالمشروع.

وشدد عطية على أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل إعداد المخططات والرسومات الهندسية اللازمة لأعمال اللاند سكيب وإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى توسيع الطريق ونشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات العامة لتتحول المنطقة لبانوراما جمالية تمثل قيمة مضافة إلى ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها بإصرار وعزيمة وبروح الفريق الواحد من كافة الجهات لتحسين جودة الحياة للمواطنين وخلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة .

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.