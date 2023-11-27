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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"طب أسوان" تُطلق قافلة مجانية في جميع التخصصات بوادي خريط النوبية

نظمت كلية الطب بجامعة أسوان قافله طبية لقرية وادى خريط بمركز نصر النوبة والتي ضمت جميع  التخصصات الطبية، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة.

تأتي القافلة تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة ، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ، والدكتور أشرف أحمد معبد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد صلاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، إنه في إطار خطة الكلية بالتعاون مع مستشفيات الجامعة، تنظم الكلية سلسلة من القوافل الطبية المجانية لخدمة المجتمع المحلي والإقليمي ويأتي ذلك ترجمة لمبادرات القيادة السياسية  في إطلاق العديد من المبادرات الصحية والتي تعمل علي تخيف الألم والمعاناة عن كاهل المواطنين من المرضى.

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قافلة طبية

وأضاف الدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة ضما جميع التخصصات الطبية مثل العظام والأطفال والمسالك البولية والجراحة العامة والنساء والتوليد والباطنة العامة والأسنان والعيون والرمد والمخ والأعصاب والصدر والقلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والجلدية والأنف والأذن والحنجرة. 

وقامت القافلة بتوقيع الكشف على العديد من الحالات المرضية مجانا ما يقرب من ألف حالة في مختلف التخصصات،مع تقديم العلاج بالمجان كما تم تحويل الحالات الجراحية الي مستشفيات جامعة أسوان لاستكمال الفحوصات تمهيدا لإجراء العمليات.

وكان قد انعقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم (117) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمناقشة انتظام العملية التعليمية وأعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024/2023.

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جهود

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المجلس ناقش موعد بدء الامتحانات العملية خلال منتصف ديسمبر المقبل لجميع الكليات العملية والعلمية، ومع بدء الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول واتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة، كما تم الاطمئنان على سير العملية التعليمية، ومناقشة الضوابط الخاصة بالكارنيهات الجديدة التي يصدرها البنك الأهلي (كارنيه ميزة) بالاشتراك مع مركز المعلومات بالجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن بطاقة ميزة يتم استخراجها للطلاب مجانا في أول مرة لمدة 5 سنوات، وتستخدم في تحقيق هوية الطالب عند دخول البوابات الإلكترونية بالجامعة بديلا عن كارنيهات الجامعة، وتتيح هذه البطاقة دفع كافة المصروفات الدراسية والمدن الجامعية وأي مصروفات أخرى تيسيرا على أبنائنا الطلاب.

 

 

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