تعاون بين البنك الزراعي المصري ومحافظة أسوان لتعزيز الدعم للأسر المحتاجة

في سعي مشترك لتحسين ظروف العيش للأسر الأكثر فقرًا، اجتمع علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

ناقش الاجتماع الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز الدعم الذي يقدمه البنك ضمن المبادرة الوطنية "إيد بأيد .. لمستقبل الوطن".

تركز النقاشات على تقديم مساعدات للأسر الفقيرة في قرى ومراكز أسوان، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الهدف من هذا هو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة السكان من خلال تقديم الدعم والرعاية للأسر الأكثر فقرًا.

خلال الاجتماع، قدم رئيس البنك قسائم لشراء المواد الغذائية إلى محافظ أسوان، والتي ستوزع على الأسر المحتاجة.

يتم تنفيذ هذا بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والنواب في أسوان.

من جهته، أشاد محافظ أسوان بالدور الحيوي الذي يلعبه البنك الزراعي في دعم جهود الحكومة.و إنه يقوم بذلك من خلال تطبيق أفكار ورؤى مبدعة لتطوير القرى الريفية وتعزيز الدخل للأسر الأكثر فقرًا من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

تأتي هذه الشراكة في سياق الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك الزراعي المصري لتحقيق أهداف مبادرته الوطنية في مختلف محافظات مصر.

الهدف الرئيسي هو توفير حياة كريمة للأسر الأكثر فقرًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.