عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون بين البنك الزراعي المصري ومحافظة أسوان لتعزيز الدعم للأسر المحتاجة

صدى البلد

في سعي مشترك لتحسين ظروف العيش للأسر الأكثر فقرًا، اجتمع علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان. 

ناقش الاجتماع الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز الدعم الذي يقدمه البنك ضمن المبادرة الوطنية "إيد بأيد .. لمستقبل الوطن".

تركز النقاشات على تقديم مساعدات للأسر الفقيرة في قرى ومراكز أسوان، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الهدف من هذا هو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة السكان من خلال تقديم الدعم والرعاية للأسر الأكثر فقرًا.

خلال الاجتماع، قدم رئيس البنك قسائم لشراء المواد الغذائية إلى محافظ أسوان، والتي ستوزع على الأسر المحتاجة.

يتم تنفيذ هذا بالتعاون مع الجهات التنفيذية في المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والنواب في أسوان.

من جهته، أشاد محافظ أسوان بالدور الحيوي الذي يلعبه البنك الزراعي في دعم جهود الحكومة.و إنه يقوم بذلك من خلال تطبيق أفكار ورؤى مبدعة لتطوير القرى الريفية وتعزيز الدخل للأسر الأكثر فقرًا من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

تأتي هذه الشراكة في سياق الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك الزراعي المصري لتحقيق أهداف مبادرته الوطنية في مختلف محافظات مصر.

 الهدف الرئيسي هو توفير حياة كريمة للأسر الأكثر فقرًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

ترشيحاتنا

بعد وفاته.. وصية الفنان طارق عبد العزيز لـ المخرج مجدى الهوارى

بعد وفاة الفنان طارق عبدالعزيز.. انتبه لـ5 علامات تكشف اقتراب إصابتك بمرضه

نقل 13 رهينة لدى حماس بينهم 9 أطفال للصليب الأحمر بغزة

قرار تمناه الجميع| وزير التموين يظهر العين الحمراء بسبب أزمة السكر.. حكاية 10 أيام ينتظرها المصريون

مارس المحاماة ليوم واحد ورافق خالد صالح في مرضه.. محطات من حياة طارق عبد العزيز

وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصد نوع جديد من الفراشات في جزيرة فلوريس بإندونيسيا.. هذه مواصفاتها

بالأبيض الجريء.. شاهد رشا مهدي تثير الجدل في أحدث ظهور

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ