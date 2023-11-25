كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان تنظم ندوة طلابية لريادة الأعمال

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة ندوة طلابية تحت عنوان "الخدمة الإجتماعية والمشروعات الصغيرة في عصر ريادة الأعمال".

وذلك بحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد سيد دندراوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نبيلة محمد لطفي المنسق العام للتدريب الميداني والمشرفين الأكاديميين، والدكتوره رشا عبد التواب والدكتور حمدي السيد عاصي وفريق وحدة التضامن الإجتماعي والطلاب .

ريادة الأعمال

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه في ظل قلة فرص العمل المتاحة علي الطلاب أن يصقلوا من مهاراتهم من خلال التدريبات في مجال ريادة الأعمال من أجل دخول سوق العمل مبكرا لتحقيق الذات والعمل علي تنمية القدرات المكتسبة للتأهيل في المنافسة في سوق العمل كما هناك نماذج ناجحة في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتقوم علي الشراكة بين أكثر من طلاب وخريج.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أننا بصدد تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/2023 وذلك بهدف تعظيم القدرات لدي الطلاب والعمل علي تعزيز الإنتماء والولاء لديهم وتنمية قدراتهم مواهبهم الإبداعية.

وأشار الدكتور محمد سيد دندراوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إلي أهمية دور الأخصائي الإجتماعي في المجتمع والبيئة المحيطة في ظل المتغيرات التي طرأت علي الأسرية بشكل عام.

جهود

وذكرت الدكتورة نبيلة لطفي أنه تأتي الندوة في إطار الأنشطة الطلابية والتي ينظمها الطلاب بالتعاون مع رعاية الشباب بالكلية وحثت الطلاب والطالبات علي المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية.

وأوضحت الدكتورة رشا عبد التواب أنه تضم الندوة محاضرتين في ريادة الأعمال قام بالمحاضرة الأولي المهندس عبدالله أيمن منسق علاقات عامة بمركز ابداع التكنولوجي وريادة الأعمال لتعريف الطلاب بالبرامج المتاحة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب الطلاب لإيجاد فرص العمل الالكتروني. وقام بالمحاضرة الثانية أحمد محمود عبيد منسق وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة أسوان عن كيفية الدعم الرعاية التي توفرها وزارة التضامن الإجتماعي للطلاب الجامعة .

وكان قد شارك الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدورى برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

بحضور والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.