عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجمع إعلام أسوان ينظم ندوة عن الإشراف القضائي وأهميته في العملية الانتخابية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد مجمع إعلام أسوان، ندوة موسعة بعنوان " الإشراف القضائى وأهميته فى العملية الانتخابية"، وذلك بقاعة المؤتمرات بمصنع كيما للكيماويات والأسمدة بأسوان.

وحاضر في الندوة المستشار عبد المنعم عبد الستار محمد رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة الاستئناف سابقاً، والدكتور أحمد إبراهيم خبير علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومسئول المركز بأسوان.

إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في أسوان

محافظ أسوان يتابع فاعليات البرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

الاستحقاق الانتخابى

وتحدث عن أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة وأهمية مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق الانتخابى،  وأنه من الجائز استمرار الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية بعد انقضاء مدة العشر السنوات المنصوص عليها في الدستور، دون حاجة لتعديل دستوري، أو سن تشريع جديد، أو تعديل تشريع قائم بالفعل.

وأكد أن الإشراف القضائى له دور هام فى العملية الانتخابية، وأن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطنين من خلال توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في الخارج لكى يمارسون حقهم في المشاركة في الانتخابات.

محافظ أسوان يعقد اجتماعا لمتابعة نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالشلال

منطقة أسوان الأزهرية تنظم مسابقة "الملتقى الفكري" وتكرم الفائزين

جهود 

وفى سياق متصل أكد الدكتور أحمد إبراهيم أن الدولة تهتم بتطوير نظم العملية الانتخابية مع كل استحقاق انتخابي عن طريق الإنترنت ومواقع الخدمات الحكومية، مثل موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ومعرفة لجنتك الانتخابية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة.

وأشار إلى أهمية دور المؤسسات الحكومية مثل الهيئة العامة للإستعلامات التى تقوم بحث المواطنين بأهمية المشاركة السياسية من خلال الحملة الإعلامية لقطاع الاعلام الداخلى مما يعود بالنفع والخير وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في وطننا الحبيب مصر.

وفى نهاية اللقاء نظمت إدارة مصنع كيما جولة تفقدية داخل المصنع ومشاهدة الانجازات الكبيرة التي تحققت في مصنع كيما الجديد وتطوير مصنع كيما القديم. 

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين. 

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الانتخابات اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدير مستشفي الشفاء في غزة

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

بيان عاجل لـ قطر بشأن موعد بدء سريان الهدنة في غزة

موضوعات متعلقة

إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في أسوان

ترشيحاتنا

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل واستهداف عسقلان برشقة صاروخية

5 أسباب لظهور حب الشباب في الوجه.. لن تتوقعها

زوجة تشكو من عدم اغتسال زوجها قبل أو بعد العلاقة الحميمية.. داعية يرد عليها

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-11- 2023| فيديو

عواصف رملية وترابية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين| فيديو

إعلام عبري يكشف عن حجم الخسائر المالية لإسرائيل في حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

فيديو

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ