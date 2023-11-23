مجمع إعلام أسوان ينظم ندوة عن الإشراف القضائي وأهميته في العملية الانتخابية

عقد مجمع إعلام أسوان، ندوة موسعة بعنوان " الإشراف القضائى وأهميته فى العملية الانتخابية"، وذلك بقاعة المؤتمرات بمصنع كيما للكيماويات والأسمدة بأسوان.

وحاضر في الندوة المستشار عبد المنعم عبد الستار محمد رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة الاستئناف سابقاً، والدكتور أحمد إبراهيم خبير علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومسئول المركز بأسوان.

الاستحقاق الانتخابى

وتحدث عن أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة وأهمية مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق الانتخابى، وأنه من الجائز استمرار الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية بعد انقضاء مدة العشر السنوات المنصوص عليها في الدستور، دون حاجة لتعديل دستوري، أو سن تشريع جديد، أو تعديل تشريع قائم بالفعل.

وأكد أن الإشراف القضائى له دور هام فى العملية الانتخابية، وأن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطنين من خلال توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في الخارج لكى يمارسون حقهم في المشاركة في الانتخابات.

جهود

وفى سياق متصل أكد الدكتور أحمد إبراهيم أن الدولة تهتم بتطوير نظم العملية الانتخابية مع كل استحقاق انتخابي عن طريق الإنترنت ومواقع الخدمات الحكومية، مثل موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ومعرفة لجنتك الانتخابية عن طريق الموقع الرسمي للهيئة.

وأشار إلى أهمية دور المؤسسات الحكومية مثل الهيئة العامة للإستعلامات التى تقوم بحث المواطنين بأهمية المشاركة السياسية من خلال الحملة الإعلامية لقطاع الاعلام الداخلى مما يعود بالنفع والخير وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في وطننا الحبيب مصر.

وفى نهاية اللقاء نظمت إدارة مصنع كيما جولة تفقدية داخل المصنع ومشاهدة الانجازات الكبيرة التي تحققت في مصنع كيما الجديد وتطوير مصنع كيما القديم.

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.