منطقة أسوان الأزهرية تنظم مسابقة "الملتقى الفكري" وتكرم الفائزين

نظم مكتب الخدمة الاجتماعية بمنطقة أسوان الأزهرية مسابقة "الملتقى الفكري" على مستوى معاهد المنطقة، وذلك بمشاركة طلاب من (٢٣ ) معهد (بنين وفتيات) من المرحلتين الإعدادية والثانوية تحت رعاية الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية.

وأوضح محمد منير، مدير إدارة رعاية الطلاب أن المسابقة تتضمن عددا من الجوانب حيث يتم اختبار قدارات الطلاب في أعمال الكمبيوتر، والأحداث الجارية، والمعلومات العامة ، بجانب تنفيذ أبحاث، ومطويات، ومجلات حائط، وأن موضوعات المسابقة في المرحلة الإعدادية حملت عنوان ( أضرار الألعاب الإلكترونية ومخاطرها علي الفرد والمجتمع ) ، وفى المرحلة الثانوية ( مبادرة حياة كريمة تطوير الريف المصري).

الملتقى الفكرى

من جانبها أعلنت عبير محمود رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية نتيجة المسابقة بعد انتهاء أعمال التقييم، وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى حيث سيتم تصعيدهم للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وقد جاءت النتيجة بالنسبة للمرحلة الإعدادية بنين وفتيات فقد فاز الطالب يوسف محمد صالح، من معهد أسوان النموذجي، بالمركز الأول، كما فازت الطالبة إيثار أحمد حفني، بالمركز الأول، معهد فتيات نصر النوبة.

أما بالنسبة للمرحلة الثانوية بنين وفتيات فقد فاز الطالب عبدالله عبدالحكيم راشد من معهد كوم أمبو النموذجي، بالمركز الأول ،كما فازت الطالبة نفيسة أحمد عباس بالمركز الأول من معهد فتيات الجزيرة.

جهود

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.

وأكدت بأن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الإحتفال بمرور 20 عاماً على إتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الإقتصادى والإجتماعى لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية.