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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

قام محافظ أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بالمشروع رافقه خلالها العميد ياسر عبد الشافى، ومسئولي الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ورئيس حى غرب. 

 

وذلك فى ضوء المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات الجارية المتعلقة بالتطوير والتجميل والتحديث ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ، وخاصة مشروع أهل مصر بكورنيش النيل القديم

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أهل مصر 

وخلال جولته التفقدية وعقب استماعه لشرح المهندس المسئول عن المشروع ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته المشددة بتكثيف الأعمال المطلوبة طبقاً للبرامج الزمنية ، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي وخاصة في المستويين الثانى والثالث حيث يضم المستوى الثانى 48 محل وكافتيريا وبازار. 

علاوة على عدد 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية ، وكذلك تكثيف التشجير والمساحات الخضراء ، بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم في الحركة طبقاً للكود المصري ، فيما سيضم المستوى الثالث اللمشى الزجاجى والذى سيراعى فيه توفير كافة معايير الأمان ، بينما تم إنهاء 95 % من المستوى الأول بطول 4 كم. 

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الموسم السياحى

 

وأكد محافظ أسوان أنه لا توجد رفاهية في الوقت المتبقى لإنهاء هذا المشروع الهام وخاصة مع حلول الموسم السياحى الجديد ، وهو الذى يتطلب المرور الميداني اليوم، وتلافى الملاحظات أولاً بأول. 

ولفت إلى أن ذلك يتكامل مع الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات أخرى مثل ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم ، وأيضاً تطوير منطقة الطابية ، والذى يستهدف إضفاء اللمسة الجمالية على هذه المنطقة الأثرية بوسط المدينة ، و توسعة الشوارع المحيطة ، كما يتوازى مع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشرق وجنوب المدينة المرتبطة بكوبرى السيل العلوى ، وأيضاً كوبرى خزان أسوان البديل ، ولاسيما مشروع تطوير وتوسعة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم ، مع تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر، فضلاً عن تطوير المدخل الجنوبى أمام مدخلى الكرور وعزبة العسكر ، وصولاً لمنطقة معابد فيله.

 

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية. 

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