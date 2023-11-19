عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان توجه بالإسراع في معدلات إنهاء مشروع الإسكان "حي اللوتس"

جولة نائب محافظ أسوان
جولة نائب محافظ أسوان

واصلت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان جولاتها الميدانية لتفقد نسب التنفيذ الجارية بمشروع الإسكان المميز " حى اللوتس" بمنطقة العقاد ، للإسراع بمعدلات العمل وتذليل العقبات وتلافى كافة الملاحظات والإنتهاء منها فى المواعيد المحددة ، وذلك بمرافقة مسئولى الجهات التنفيذية والشركات المنفذة

وخلال الجولة التفقدية شددت الدكتورة غادة أبو زيد على تكثيف الجهود لإنهاء اللاند سكيب والتسوية ، وأيضاً رفع كفاءة الحدائق العامة بالمشروع وخاصة التى على جانبى المدخل الرئيسى ، مع زيادة المسطحات الخضراء وتوفير المقاعد والمظلات المناسبة داخلها ، بجانب الإهتمام برى الأشجار وتنسيقها على جانبى الطرق الرئيسية. 

تنظيم جولة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة بمشروع سنابل سونو أسوان

نائب محافظ أسوان تشهد فعاليات الحوار المجتمعى الأول للمبادرةالوطنية لتعزيز القرائية

حى اللوتس

وأشار بسرعة التنسيق مع شركة الكهرباء للبدء فى إجراءات وأعمال رفع مستوى بعض أبراج الضغط العالى ، علاوة على القيام بأعمال الكنس ورفع تراكمات القمامة والأتربة على جانبى الطريق الرئيسي داخل المشروع والإنتهاء منها بالكامل ، علاوة على الإلتزام بتنفيذ أعمال التمهيد والتسوية وتوحيد المناسيب الخاصة بالطرق والممرات بين العمارات السكنية ، فضلاً عن سرعة إعداد تخطيط هندسى لأعمال اللاند سكيب للقطاع السكنى الذى يضم 26 عمارة بالتجمع الثانى وذلك لإعتماده والبدء فى تنفيذه فوراً. 

وخلال الجولة كلفت الدكتورة غادة أبو زيد بسرعة الإنتهاء من توصيل الخطوط الرئيسية وكابلات الإتصالات للعمارات السكنية ، مع العمل بالتوازى لإعادة الشئ لأصله فى المسارات التى تم الإنتهاء منها ، بجانب سرعة الإنتهاء من أعمال إنشاء حوضين للزهور وتركيب مقاعد ومظلات للإنتظار وزراعة أشجار ظل فى المنطقة المحيطة بمسجد الرحمة الذى وصلت نسبة الإنشاء فيه إلى 100%. 

بيطرى أسوان: تحصين 4170 حيوان لدى2841 مستفيد بالقافلة العلاجية البيطرية الإرشادية

محافظ أسوان يتابع التجهيزات لبدء الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية

جهود 

كما أعطت نائب المحافظ تعليماتها بزيادة عدد مكبرات الصوت والسماعات بمسجد الرحمة بالتجمع الثانى والذى يسع 600 مصلى للرجال والسيدات ، ومقام على مساحة 600 م2 مع الإنتهاء من التشطيبات النهائية لأفتتاحه قريباً والذى سيكون واجهة حضارية لائقة لهذا المشروع السكنى العملاق .

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

عرض رسمي جديد من الشباب السعودي لضم زيزو.. تفاصيل

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

موضوعات متعلقة

قومى المرأة بأسوان ينظم دورات تدريبية بمجال ريادة الأعمال والتثقيف المالى

تنظيم جولة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة بمشروع سنابل سونو أسوان

نائب محافظ أسوان تشهد فعاليات الحوار المجتمعى الأول للمبادرةالوطنية لتعزيز القرائية

الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان يطلق برنامج للتوعية بالمدارس حول المبادرة الوطنية لا للبلاستيك

أمين حزب حماة وطن بأسوان: ندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بأسوان

الأكاديمية العربية تهنئ محافظ أسوان لحصد جائزة المركز الأول لمشروع «مسرعات رائدات الأعمال»

حماة وطن بأسوان ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي

ترشيحاتنا

ممثل الرابطة الطبية الدولية: قطاع غزة يعاني من أزمة صحية وكارثة إنسانية

ارتفاع عدد قـ تلى جيش الاحتلال خلال المعارك في غزة إلى 63

الحوثيون: السفن الإسرائيلية ستكون هدفنا الدائم

مصر وسيراليون| صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل الهدف الثاني

مزايا جديدة| طارق شكري يكشف التفاصيل الكاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء

تعطيل الدراسة في مدارس شمال سيناء غدا بسبب الأمطار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

بحلق فى الحواجب وشعر أسود .. ابنة شريف منير تثير الجدل بلوك جديد

تعبنا.. رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها.. فيديو

فيديو

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ