تنظيم جولة ميدانية لحصر العمالة غير المنتظمة بمشروع سنابل سونو أسوان

قامت مديرية العمل بقيادة فوزى صابر بجولة تفقدية لحصر العمالة غير المنتظمة بمشروع مشروع سنابل سونو أسوان ، وذلك بمرافقة مدير إدارة الرعاية بالمديرية ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة ومدير مكتب عمل أسوان وباحثين بادرة العمالة غير المنتظمة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة الغير منتظمة بمختلف المشروعات القومية ، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاته وزير العمل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.



العمالة

وقد أكد فوزى صابر على أن العمال بالمشروع قدموا خالص الشكر للرئيس السيسى على هذا الإهتمام الذى يوليه لدعم هذه الفئة من العمالة الغير منتظمة من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات والقوانين والبرامج التى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشية وتوفير الحماية الإقتصادية والإجتماعية المطلوبة.

وأشار فوزى صابر إلى أن العمال تقدموا أيضاً بشكرهم لوزير القوى العاملة ولمحافظ أسوان لحرصهم على المتابعة الدورية والتأكيد على حصول العمالة الغير منتظمة بمختلف المشروعات القومية الجارية لكافة أنواع الدعم المتاحة ، مؤكدين على أنهم على قدر المسؤولية ومستمرين فى عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع العملاقة التى تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم.

جهود

وأوضح إلى أن مشروع سنابل سونو أسوان يهدف إلى إستصلاح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان وحتى مدينة السباعية بإدفو ، مشيراً إلى دور ذلك فى توفير الألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة فى شتى المجالات الزراعية والصناعية .

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.