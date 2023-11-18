ليلة لأهالي أسوان فى حب ودعم عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة

فى كل فترة وزمن تظهر شخصيات لديها من القدرة والحنكة للقيادة لعبور مراحل حياتية ومجتمعية عصيبة، وهذه الشخصيات تنال مساحات كبيرة من حب البشر، ويسبقها رضا الله سبحانه وتعالى.

وفي هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " الليلة التى عاشها المئات من أهالى محافظة أسوان فى حب ودعم شخصية أحبها وإحترمها وأيدها أبناء الشعب المصري العظيم، وهذه الشخصية تتمثل فى المرشح عبد الفتاح السيسى ابن مصر البار لتولى قيادة سفينة مصرنا الحبيبة لفترة جديدة.

دعم السيسى

مؤتمر دعم السيسى باسوان

وقد أعلن أهالى أسوان دعمهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، خلال المؤتمر الحاشد.

وتجمع الآلاف من الأهالي في مسيرات حاشدة، حاملين الأعلام وصور المرشح السيسي، معبرين عن طموحاتهم الكبيرة لمستقبل البلاد.

وتوجهت المسيرات نحو مقر المؤتمر حيث تجمع الحشد الجماهيري، وسط هتافات تؤكد دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي وتطالبه بمواصلة الإنجازات التي حققها في مصر على نطاق واسع.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالإنجازات التي حققها الرئيس السيسي مثل توفير فرص العمل، وتحسين البنية التحتية، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم، مؤكدين أهمية استكمال هذه الإنجازات وتحقيق المزيد من التقدم في جميع جوانب الحياة، وهو الذى يطمحون لتحقيقه لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى كل شبر على أرض مصر.

وقد واصل المؤتمر الجماهيرى بمحافظة أسوان فعالياته لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، الذى ينظمه حزب مستقبل وطن بالمحافظة.



جهود

مؤتمر دعم السيسى باسوان

وبدأت فعاليات المؤتمر، بعزف السلام الوطنى، بحضور النائب مجد الدين حسيبو أمين عام حزب مستقبل وطن بأسوان، والشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، الشيخ محمد عبد العزيز وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بمحافظة أسوان، والقمص موسى رفلة، راعى كنيسة بنبان، والكيميائى عبد المجيد حجازى، العضو المنتدب التنفيذى لشركة كيما أسوان، والدكتور عبد الله على عبد الله، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعى، والدكتور خيرى أحمد حسين عميد كلية التربية جامعة أسوان.

ووقف الحضور والسيدات رافعين أعلام مصر ومعلنين تأييدهم للرئيس السيسى، مرددين "تحيا مصر".

كما عبر الحضور عن تأييدهم للمرشح عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرته وإنجازاته لفترة رئاسية جديدة.

وجدير بالذكر أن حزب حماة وطن ينظم غدا مؤتمرا جماهيريا لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الساعة 10.00 صباحًا بقاعة نقابة المعلمين بمدينة أسوان.

وتعقد عدد من القوى السياسية عددا من المؤتمرات لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك لاستكمال المسيرة.

مؤتمر دعم السيسى باسوان

مؤتمر دعم السيسى باسوان

مؤتمر دعم السيسى باسوان

مؤتمر دعم السيسى باسوان

مؤتمر دعم السيسى باسوان







