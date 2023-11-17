عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يكلف وحدة أيادي مصر بالمشاركة في الورشة التدريبية بالأقصر

جانب من المنصة
جانب من المنصة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة أيادى مصر بالمحافظة بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبقيادة أحمد سعيد مدير عام المعارض بالمحافظة بالمشاركة فى فعاليات الورشة التدريبية الثانية لتدريب وتأهيل أعضاء الوحدات المشرفة علي إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" ، بعدد من محافظات الصعيد والتي تقام بمحافظة الأقصر بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية

وشارك فى الفعاليات محافظات ( المنيا ، أسيوط ، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر ، أسوان ) ، ويأتي تنظيم الفعاليات بناءاً على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القري المصرية بمختلف المحافظات والحفاظ عليها من الإندثار والترويج لها عبر منصة" أيادي مصر " وتنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج للمساهمة في زيادة المبيعات و فرص جديدة خاصة للشباب والمرأة.

غدا.. قطع المياه بعدد من المناطق في أسوان

انتظام الدراسة بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة أسوان

 ايادى مصر 

وكانت وزارة التنمية المحلية قد قررت تشكيل"وحدة لأيادي مصر" في كل محافظة لتسهيل التواصل مع البائعين والمنتجين من نفس المنطقة ،  وبالتعاون مع Henns Seidl ، ووزارة التنمية المحلية تم التخطيط لاستضافة سلسلة من ورش العمل الفنية لتغطي جميع المحافظات.

وتهدف الورشة إلى التعريف بمنصة أيادي مصر وأهدافها لمنسقي وحدات أيادي مصر بالمحافظات، والترويج لأساليب ومعايير التسويق الإلكتروني، ورفع الوعي الفني بالرقمن، وإنشاء نظام سير العمل للتسجيل ونشر المنتجات على المنصة وتسليم المنتجات للعملاء والتواصل مع الوزارة وشركة "إي-اسواق الإلكترونية".

محافظ أسوان يثمن جهود هيئة تنمية الصعيد في دعم المشروعات الخدمية والاستثمارية

محافظ أسوان يشهد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية

منصة الكترونية 

وتقنيات تحضير وتغليف المنتجات المراد شحنها، تقنيات التصوير الاحترافية للمنتجات، التعرف على مجتمعات الحرف اليدوية، إنشاء شبكة داعمة مع البائعين في المحافظات، وتحديد طرق الاتصال بين الوزارة والشركة والبائعين، وتحديد دور نقاط الاتصال وخطة العمل من خلال جلسات تفاعلية.

وكان قد قام طلاب قسم التربية الفنية كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، بقيادة الدكتورة إيمان وجدي بتعظيم الاستفادة من الأكياس البلاستيكية كلدائن صناعية متوافرة فى كل بيت مصري وتتمتع بألوان كثيرة يمكن استغلالها وتوظيفها بالحرارة إلى لوحات فنية مستغلين فيها تقنيات التشكيل من قص ولصق وتراكب وجدل وضفر، وثقب وتخريم، وذلك فى إطار لطرح أفكار جديدة في ظل ارتفاع أسعار الخامات الفنية. 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعه أسوان، وتحت إشراف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد راشد عميد كلية التربية النوعية،واشراف الدكتورة إيمان وجدي، وراندا عيسي، وطلاب تربية فنية.

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

بعد اعلان وفاتها في الأسر.. جيش الاحتلال يعثر على جثة المجندة مارسيانو |تفاصيل

موضوعات متعلقة

انتظام الدراسة بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة أسوان

ترشيحاتنا

ما هي أسباب الانتصار على الأعداء؟.. خطيب المسجد الحرام: 10 أمور تأتي بالفرج

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة عسقلان

وزير الخارجية اللبناني: يجب الضغط على إسرائيل لتحقيق السلام

التنمية الصناعية تبحث توصيل المرافق لـ108 فدان في جمصة

3 منافذ.. الكشف عن خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين| فيديو

أفضل دعاء لفلسطين يوم الجمعة بساعة الاستجابة.. 8 كلمات لتنتهي الحرب بنصر مبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للولادت المبكرة.. مضاعفات خطيرة على الأم والجنين

ناقد موضة يصف إطلالة أصالة بالكارثية| شاهد

البيض أم المكسرات.. ما الأفضل لتناول وجبة الإفطار| مفاجأة غير متوقعة

سعر قميص محمد رمضان يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

فيديو

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ