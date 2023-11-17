محافظ أسوان يكلف وحدة أيادي مصر بالمشاركة في الورشة التدريبية بالأقصر

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة أيادى مصر بالمحافظة بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبقيادة أحمد سعيد مدير عام المعارض بالمحافظة بالمشاركة فى فعاليات الورشة التدريبية الثانية لتدريب وتأهيل أعضاء الوحدات المشرفة علي إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" ، بعدد من محافظات الصعيد والتي تقام بمحافظة الأقصر بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وشارك فى الفعاليات محافظات ( المنيا ، أسيوط ، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر ، أسوان ) ، ويأتي تنظيم الفعاليات بناءاً على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القري المصرية بمختلف المحافظات والحفاظ عليها من الإندثار والترويج لها عبر منصة" أيادي مصر " وتنظيم معارض لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية، بالداخل والخارج للمساهمة في زيادة المبيعات و فرص جديدة خاصة للشباب والمرأة.

ايادى مصر

وكانت وزارة التنمية المحلية قد قررت تشكيل"وحدة لأيادي مصر" في كل محافظة لتسهيل التواصل مع البائعين والمنتجين من نفس المنطقة ، وبالتعاون مع Henns Seidl ، ووزارة التنمية المحلية تم التخطيط لاستضافة سلسلة من ورش العمل الفنية لتغطي جميع المحافظات.

وتهدف الورشة إلى التعريف بمنصة أيادي مصر وأهدافها لمنسقي وحدات أيادي مصر بالمحافظات، والترويج لأساليب ومعايير التسويق الإلكتروني، ورفع الوعي الفني بالرقمن، وإنشاء نظام سير العمل للتسجيل ونشر المنتجات على المنصة وتسليم المنتجات للعملاء والتواصل مع الوزارة وشركة "إي-اسواق الإلكترونية".

منصة الكترونية

وتقنيات تحضير وتغليف المنتجات المراد شحنها، تقنيات التصوير الاحترافية للمنتجات، التعرف على مجتمعات الحرف اليدوية، إنشاء شبكة داعمة مع البائعين في المحافظات، وتحديد طرق الاتصال بين الوزارة والشركة والبائعين، وتحديد دور نقاط الاتصال وخطة العمل من خلال جلسات تفاعلية.

وكان قد قام طلاب قسم التربية الفنية كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، بقيادة الدكتورة إيمان وجدي بتعظيم الاستفادة من الأكياس البلاستيكية كلدائن صناعية متوافرة فى كل بيت مصري وتتمتع بألوان كثيرة يمكن استغلالها وتوظيفها بالحرارة إلى لوحات فنية مستغلين فيها تقنيات التشكيل من قص ولصق وتراكب وجدل وضفر، وثقب وتخريم، وذلك فى إطار لطرح أفكار جديدة في ظل ارتفاع أسعار الخامات الفنية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعه أسوان، وتحت إشراف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد راشد عميد كلية التربية النوعية،واشراف الدكتورة إيمان وجدي، وراندا عيسي، وطلاب تربية فنية.