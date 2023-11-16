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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام الدراسة بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة أسوان

جامعة أسوان
جامعة أسوان

قال الدكتور أمين صلاح الدين وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب جامعة أسوان، إنه في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكلية الألسن والعمل على انتظام الدراسة بمختلف الأقسام وخاصة قسم اللغة الكورية الذي انتظمت به الدراسة بالفعل منذ بداية الأسبوع الماضي، أنهت إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة التعاقد مع عضوين من أعضاء هيئة التدريس من كوريا الجنوبية وهما الدكتور لي وون سو وحرمه خبيرة اللغة الكورية يوون يونج وان.

 

ويتابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بشكل يومي انتظام الدراسة بالكلية من خلال زيارة الكلية والتواصل مع وكيل الكلية يوميا لضمان حسن سير وانتظام العملية التعليمية داخل كلية الألسن والعمل على تيسير أي معوقات  تواجه الطلاب، كما تجري الدراسة بالقسم أونلاين لحين الانتهاء من الإجراءات الإدارية والرسمية واستخراج الموافقات اللازمة لحين قدومهم إلى أسوان أوائل شهر ديسمبر المقبل.

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اللغة الكورية

وفي سياق آخر، أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، الدور الحيوي الذي تؤديه مستشفيات جامعة أسوان وخدماتها الصحية والطبية، والدور المتميز لمستشفيات جامعة أسوان في خدمة المواطنين بأسوان ومرضى دولة السودان الشقيق، ومرضى محافظات جنوب الصعيد، وتستقبل المستشفى الجامعي بأسوان 2400 حالة يوميًّا بالعيادات الخارجية والاستقبال.

فيما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية برئاسة المهندس تيسير ممدوح خاصر رئيس الجهاز بشأن الخدمات الإستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات الإقتصادية والإستثمارية التى تقام على أرض المحافظة ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى بالمحافظة ، بالإضافة إلى مديرى الشئون القانونية والمالية والإستثمار والمنطقة الصناعية ، ومرافقى رئيس الجهاز .

 

جهود

ويأتي ذلك فى إطار الرؤية الطموحة التى تنتهجها المحافظة لجذب المزيد من الفرص الإستثمارية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف فتح آفاق جديدة من الإستثمار للإستفادة من المزايا النسبية ، والمقومات الطبيعية والإقتصادية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أنه فى ظل الإهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف الإستثمار ، والمتابعة الدوؤبة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتحقيق القيمة المضافة والإستغلال الجيد للثروات التعدينية والمحجرية التى تساهم فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب فى تحقيق التنمية الصناعية بإعتباره مصدر هام من مصادر الدخل القومى ، ونعمل بكل جدية من أجل تعزيز القيمة الإقتصادية ، ولاسيما مع التسهيلات العديدة التى يتيحها مناخ الإستثمار فى الوقت الحالى .

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