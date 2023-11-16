محافظ أسوان: تشغيل خزان المياه الجديد بقرى كركر للقضاء على الانقطاع المتكرر

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء تشغيل خزان المياه بقدرة 500 متر مكعب، والذى قامت بإنشاؤه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع مديرية الإسكان بالمحافظة، وبدعم من هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح وصل إلى 20 مليون جنيه ساهم فى القضاء نهائياً على مشكلة الإنقطاع المتكرر للمياه بقرى كركر، وإنتظام التشغيل على مدار اليوم بشكل مستمر .

وأوضح المحافظ أنه وفقاً لمنظومة تشغيل محطة مياه الشرب بكركر فى السابق كانت ترتكز على ضخ المياه من المحطة مباشرة مما كان يتسبب فى حدوث الأعطال بها ، وتم المعالجة النهائية لذلك بإنشاء خزان موازى بالشبكة بإرتفاع 15 متر ، وهو ما أثمر عن حل مشاكل الإنقطاع المتكرر .

تشغيل خزانات

وشهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انعقاد جلسة مناقشة مخرجات مشروع المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية لمحافظة أسوان ، وإعداد الملامح التنموية لمراكزها بحضور الدكتورة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن المهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، علاوة على إستشارى المشروع ، وفريق العمل بالهيئة ، والقيادات التنفيذية والجامعية والأكاديمية بالمحافظة .

يأتي ذلك في إطار إحداث نقلة نوعية ومستقبل واعد فى الإستثمار لتحقيق التنمية المنشودة على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جهود

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للهيئة العامة للتخطيط العمرانى للدور الرائد الذى تقوم به بقيادة الدكتورة مها فهيم ، وهو ما أثمر عن الإعداد الجيد والمتميز بجهد وفكر منظم لتحديث المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية للمحافظة ، ليكون أول مخطط عام يضم كافة القطاعات والأنشطة بما يساهم بدوره فى إحداث التنمية الشاملة الإقتصادية والإستثمارية على أرض أسوان .

وأوضح المحافظ أن المخطط الإستــراتيجى للمحافظة شمــل توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية ، بجانب مناطق الإمتـــداد العمرانى التى تمت إضافتها بعيداً عن الأراضى الزراعيـة للحفاظ عليها وحمايتها من التعدى لتجنب خلق مناطق وبؤر عشوائية ، وهو الذى يتوازى مع جهود المحافظة لمواجهة تحديات التوسعات العمرانية والتنموية والتى من أبرزها تعدد جهات الولاية .