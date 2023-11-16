وحدة حياة كريمة بأسوان تتابع تنفيذ 55 مشروع بقرى وادى الصعايدة بإدفو 

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على سرعة التشغيل التجريبي لكل المشروعات التي يتم الانتهاء منها لتقديم الخدمات بالكفاءة والجودة اللازمة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب وحتى يشعر المواطنون والأهالي بالثمار الإيجابية ومكتسبات مبادرة "حياة كريمة".

ووجه اللواء أشرف عطية بضرورة مواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ أولاً بأول بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة وذلك من أجل دفع مستويات العمل وتذليل العقبات والمشكلات وضمان الانتهاء من كل المشروعات في مواعيدها المحددة.

حياة كريمة

من جهته أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة "حياة كريمة"، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان، تم القيام بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة 55 من المشروعات الجارية بقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو، والتي تضم 6 قرى فرعية وتوابع بإجمالي 41 ألف نسمة.

وأشار رئيس الوحدة إلى أنه خلال الجولة تم حصر 15 مشروعًا تم الانتهاء منها بنسبة 100% وهي مشروعات خاصة بإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية ومكاتب البريد وبعض المدارس، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات وخطوط مياه الشرب، بجانب إنشاء أبراج المحمول والألياف الضوئية، وأيضًا تبطين الترع وإنشاء بعض الكبارى عليها.

جهود

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه تم متابعة عدد 17 مشروعًا تجاوزت نسب التنفيذ بها 95%، حيث تنوعت ما بين مشروعات إنشاء وتركيب محطات رفع وخطوط وشبكات طرد ووصلات منزلية خاصة بالصرف الصحى والغاز الطبيعي، علاوة على إنشاء وحدات إسعاف وإطفاء ومحطة مياه شرب، فضلًا عن دعم وتوصيل خطوط وشبكات الكهرباء.

وكان قد إفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الإجتماع الثانى للجان الوكالة الإفريقية " الأفرا " ممثلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية بحضور الدكتور عمرو الحاج على رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية والمنسق الوطنى للأفرا ، وبمشاركة البروفيسور شوكت عبد الرزاق نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والدكتورة دينا الحسينى رئيس لجنة إدارة مشروعات الأفرا.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية على أن أسوان شهدت فى ستينيات القرن الماضى تنفيذ أول مشروعات الطاقة من خلال إنشاء أكبر محطة توليد للكهرباء بأعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين وهو السد العالى ، وتشهد عاصمة الطاقة الجديدة والمتجددة حالياً تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المحطات الشمسية ببنبان وفارس لتكون دائماً مصدر النماء والرخاء لمصر وإفريقيا عبر العصور بمقوماتها وثرواتها المتعددة.