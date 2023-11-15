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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقي الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات مهمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير ومدير المشروع

ويأتى ذلك استكمالاً للجهود المتواصلة والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية ، فضلاً عن مواجهة التحديات بأفكار ورؤى جادة وفعالة بما يحقق الصالح العام للمواطن الأسوانى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 

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الدعم

وقد حضر اللقاء الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والعميد أحمد دنش المشرف على الإستثمار، بالإضافة إلى الدكتور ولاء جاد الكريم الإستشارى الإقتصادى والإجتماعى ، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نُظم العمل بالمشروع ، والمهندس كريم إبراهيم إستشارى التخطيط العمرانى للمشروع ، علاوة على مديرى التخطيط العمرانى والبيئة والإستثمار والمخلفات الصلبة والمكتب الفنى بالمحافظة. 

وتناول اللقاء مناقشة مقترحات تنفيذ مشروعات التنمية الإقتصادية المحلية لمحافظة أسوان، والتى من أبرزها مشروع تطوير منظومة المخلفات الصلبة، ومشروع تطوير نموذج متكامل للتمور وإعادة تدوير مخلفات التمور. 

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ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن سعى المحافظة المستمر لفتح آفاق جديدة من الإستثمار فى كافة المجالات، وخاصة فى ظل الدعم المتواصل والإهتمام الملحوظ من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بهذا الملف الهادف لخلق مناخ جاذب للفرص الإستثمارية المتنوعة ، ووسط متابعة دؤوبة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتعزيز الفرص الإقتصادية التى تساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية.

وأوضح المحافظ بأنه تم إتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع مجمع للتمور، وجارى إختيار الموقع ليتم قريباً وضع حجر الأساس له، وبالتوازى يتم إعداد دراسة جدوى لتنفيذ مشروع نموذجى ومتكامل للتخلص الآمن والإستثمارى للمخلفات والإرتقاء بمنظومة النظافة العامة بفكر ورؤية مستقبلية ترتكز على كل محاور النجاح. 

مع إعادة تشغيل مصنعى تدوير المخلفات الصلبة بأسوان وإدفو لتحقيق العوائد الإيجابية منها ، ومساهمة ذلك فى إستعادة المكانة التاريخية والحضارية ، والظهور بالمظهر الجمالى الراقى لمحافظة أسوان تواكباً مع ملحمة التطوير والتجميل التى تشهدها بإعتبارها محافظة سياحية من الدرجة الأولى وأفضل مشتى عالمى ، وعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

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