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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام أسوان تترأس الاجتماع التنسيقى للخطة العامة لمواجهة السيول

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بترأس الإجتماع التنسيقى لخطة الطب الوقائى لمواجهة أى سيول أو أمطار ، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ، والرقابة الصحية ، مع عرض خطة طوارئ والتثقيف الصحى ، وذلك بحضور مسئولى كافة الجهات المعنية .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها للإستعداد الجيد للتعامل مع أى أحداث طارئة .

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مواجهة السيول

وقد شدد محافظ أسوان على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية وتحديد وتوزيع الأدوار كلاً فيما يخصه طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الإستعداد وإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن ، مكلفاً بأهمية المراجعة المستمرة للمخرات الصناعية ، والمرور على الأودية الطبيعية وإزالة أي تعديات بها أولاً بأول ، مع مواصلة رفع كفاءة الحالة الفنية للمعدات المتنوعة ، وعمل الصيانة اللازمة لها لتكون على أتم إستعداد للتعامل بالجودة العالية مع أى طوارئ .

ووجه المحافظ لزيادة جهود التوعية للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات بالأسلوب الأمثل لمواجهة أخطار اليول من خلال دور العبادة ووسائل التواصل الإجتماعى والمجتمع المدنى بتوخى الحيطة والحذر خلال سقوط الأمطار من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء بالشوارع ، مع الاهتمام بخريطة الإخلاء للمدارس والمصالح والمؤسسات المختلفة فى حالات الطوارئ القصوى والتدريب عليها .

وكانت قد قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات إنشاء بعض المدارس التعليمية وذلك فى إطار تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية. 

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 جهود                                           

رافق نائب المحافظ عبد الكريم لطفى مدير التربية والتعليم ، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، ومحمد شرف مدير عام التعليم الفنى ، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية ، وعبد الهادى عبد اللطيف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والمهندسين التنفيذين ، ورئيس قرى غرب أسوان. 

بدأت الدكتورة غادة أبو زيد جولتها فى قرية غرب أسوان بتفقد مشروع إنشاء مدرسة عبد الشكور حجازى الثانوية الفنية بتكلفة 10 مليون جنية ووصلت نسبة التنفيذ فيها 70% حيث تقع على مساحة ٢١٣٢م٢ عبارة عن دور أرضى و٤ أدوار علوية تضم ٩ فصول دراسية ، بجانب مبانى إدارية ومخازن ، وورش فنية، ودورات مياه ، ومساحات لتوسعات مستقبلية. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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