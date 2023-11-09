محافظ أسوان: إزالة 85 حالة تعد على أراضي الدولة بمساحة 30 ألف م2

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف منظومة العمل ، وتحقيق التكامل بين رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية لتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات أولاً بأول.

وأوضح المحافظ بأن تنفيذ سلسلة الحملات لإزالة التعديات يشهد متابعة دقيقة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

إزالة التعديات

وفى ظل الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بسرعة التعامل الفورى مع كافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية لإستعادة هيبة وحق الدولة والشعب فى أراضيه.



وبناءاً أيضاً على تعليمات محافظ أسوان فى إجتماع المجلس التنفيذى الأخير نجحت جهود الوحدات المحلية والجهات المختصة فى إزالة 85 حالة تعدى بناء وزراعة بمساحة 29 ألف و 913 م2 حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ أعمال الإزالة لـ 17 حالة تعدى على مساحة 7 ألاف و 550 م2 بقى القنادلة والرمادى بحرى ووادى عبادى والطوناب والرديسية بحرى والحجز بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالتنسيق مع مركز شرطة دراو والإدارة الزراعية بتنفيذ حملة إزالات لتعديات على أراضى زراعية بإجمالى 22 حالة على مساحة 19 قيراط ، وبما يعادل 3325 م2 بنطاق نجع ونس التابع لقرية الشطب.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالتعاون مع الإصلاح الزراعى بإزالة 21 حالة تعدى بمساحة 6559 م2 عبارة عن مبانى على أراضى زراعية، وقامت كذلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لـ 12 حالات تعدى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان منها 6 حالات بنطاق قروى أبو الريش بإشراف من مساعد مدير الأمن، وأيضاً محمود بهاء نائب رئيس المدينة، وجابر فتحى رئيس القرية، وفنى الإدارة الزراعية.

جهود

كما تم إزالة 6 حالات أخرى بمنطقة المحاجر، وإيقاف أعمال مبانى بدون ترخيص بمناطق الجوزيرة وحى الرضوان بمساحة 1700 م2 بإشراف محمد حسين نائب رئيس المدينة، وبمشاركة مسئولى حى جنوب برئاسة علاء آدم رئيس الحى، وتم إيقاف أعمال بناء بنطاق حى غرب بقيادة سحر مصطفى رئيس الحى، وبإشراف محمد ممدوح نائب رئيس المدينة.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ 4 قرارات إزالة بنطاق قرى بلانة وأبو سمبل بإجمالى مساحة 1069 م2، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بإشراف من نور حسانين سكرتير المدينة بتنفيذ أعمال الإزالة لـ 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية والبناء بمساحة 9 ألاف و 710 م2 منها 4 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة ، و 5 حالات للتعدى على أراضى زراعية.