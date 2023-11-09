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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد اصطفاف أسطول المعدات والمركبات بنصر النوبة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لأسطول المعدات والسيارات وغيرها من الأجهزة الفنية على مستوى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإجمالى ٧٢ معدة وسيارة وذلك بحضور النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً صابر حسين رئيس مركز ومدينة

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمراجعة الدورية لكافة الإمكانيات والمعدات لسرعة التعامل مع أى أحداث طارئة والسيطرة على تداعياتها حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. 

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اسطول

وقد حرص محافظ أسوان على متابعة التشغيل وإجراء الإختبارات العملية للوقوف على الحالة الفنية للمعدات والسيارات ، مشدداً على ضرورة الإستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر ، مع إقامة ورشة صيانة دائمة لها ، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية ، فضلاً عن الحفاظ عليها من أى أعطال مستقبلية وذلك بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة. 

كما كلف اللواء اشرف عطية جميع رؤساء المراكز والمدن بسرعة إمداد المشرف على الحملات الميكانيكية بكشوف مدققه بشكل يومى عن الحالة الفنية للسيارات والمعدات بنطاق كل مركز ومدينة وذلك لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن القوة الفعلية لمختلف الوحدات المحلية وسرعة التدخل.

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جهود 

وشدد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح لأى سيارة أو معدة وذلك لضمان الإطمئنان الكامل على الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة .

وكان قد استمع المحافظ لشرح عن محطة رفع مرواو ، والتى تخدم ٣ قري ، هي ماريا ومرواو وجرف حسين ، وتقع على مساحة ١٢٥ م٢ ، وتضم ٢ طلمبة طاقة كل منها ٦٨،٤ م٣ / ساعه ، وهى من ضمن ٤ محطات رفع يشملهم مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحى ، والذى سيخدم مدينة كلابشة وقرى قورته و العلاقي ، و ماريا و مرواو ، و جرف حسين و أبوهور و المضيق ، وقرشه بتكلفه إجماليه ٣٠٧ مليون جنيه. 

ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره للقيادة السياسية على تنفيذ هذا المشروع الضخم والذى يتضمن إحلال وتجديد الخطوط والشبكات بأقطار مختلفة ، علاوة على محطات الرفع ، مع تغيير خطوط مياه شرب القديمة التى تعترض مسار المشروع ضمن ٧ مشروعات جارى تنفيذها بنطاق مركز نصر النوبة بتكلفة إجمالية ٤٢٣،٦ مليون جنيه.

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