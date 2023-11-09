عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلسلة من النجاحات المتميزة تحققها مستشفيات جامعة أسوان.. تعرف عليها

المستشفى الباطنى
المستشفى الباطنى التخصصى بجامعة أسوان

سلسلة متواصلة ومكثفة من الإنجازات المتتالية تستكمل تحقيقها وتنفيذها جامعة أسوان داخل مختلف صروحها الجامعية والطبية.وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على النجاحات التى حققتها وتحققها جامعة أسوان، والتى يسردها الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة.

محافظ أسوان: مواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

محافظ أسوان يوجه مسئولى التموين بتشديد الرقابة للسيطرة على الأسعار

انجازات 

فقد أكد الدكتور أيمن عثمان على الدور الحيوى الذى تقوم به مستشفيات الجامعة وخدماتها الصحية والطبية والدور المتميز للمستشفيات في خدمة المواطنين بأسوان ومرضى دولة السودان الشقيق، ومرضى محافظات جنوب الصعيد، ويستقبل المستشفى الجامعي بأسوان، 2400 حالة يومياً بالعيادات الخارجية والاستقبال.

وقال رئيس جامعة أسوان بأن المستشفيات الجامعية تضم 750 سريراً ، ويبلغ عدد المترددين يومياً 2400 حالة، منهم 1000 حالة على العيادات الخارجية، و1400 حالة على قسم الإستقبال والطوارئ.

وأوضح الدكتور أيمن عثمان بأنه جارى العمل على قدم وساق بمستشفى العظام، المكون من 4 طوابق، بسعة 70 سريراً، و3 غرف كبسولات عمليات مجهزة، وقاعة تدريس، فضلاً عن الإنتهاء من محطة أكسجين مركزية منذ ثلاثة أشهر، بتكلفة 10 ملايين جنيه مصري، كما تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية بمبنى العيادات الخارجية بنسبة 80% على مساحة 2000 متر، ويضم مطعمًا مركزيًّا لخدمة الأطباء وهيئة التمريض، وسكنًا للأطباء، وقاعة تعليمية مجهزة بأفضل الوسائل التعليمية على مساحة 500 متر، ووحدة تعقيم ذاتية، ومغسلة.

أمطار خفيفة على مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان

محافظ أسوان يتفقد معدلات الإنجاز بالمرحلة الثانية لمشروع تغطية مصرف السيل بنسبة75%

جهود 

فيما أشار الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إلى دعم رئيس الجامعة للتطوير الذي تشهده المستشفيات بالجامعة، وإلى حجم الجهود التي تبذلها الجامعة في الفترة الحالية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، ومنها علي سبيل المثال إفتتاح مستشفى الباطنة الجديد المكون من 5 طوابق، بسعة 150 سريرًا، ويضم أقسام (الباطنة، المخ، الأعصاب، القلب، الأورام، الصدرية، الجلدية، العلاج الطبيعي)كما يضم المستشفى 34 سرير عناية مركزة، و24 سرير عناية متوسطة، و120 سريرًا عاديًّا، ومعمل تحاليل، وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، ووحدات مناظير، وجارٍ العمل على تشغيل قسم قسطرة وعناية القلب.

وأوضح الدهشورى بأن المنشآت الطبية بمدينة أسوان الجديدة تشهد طفرة غير مسبوقة ومنها علي سبيل المثال مبني مركز علاج الإدمان بمدينة أسوان الجديدة جاري تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية حيث يضم المركز عدد 90 سرير إضافة إلي ملعب رياضي،وورش تدريب للنزلاء من المرضى، وقاعة محاضرات ومسرح واستراحة للأطباء وذلك تمهيدًا لافتتاحه قريبا لعلاج مرضى الإدمان، ويعد إفتتاح مركز علاج الإدمان إضافة جديدة للمنظومة الصحية بأسوان.

وأن محافظة أسوان ليس بها مركز لمكافحة وعلاج الإدمان في حين يوجد 5 مراكز (العزيمة) تتبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية فى محافظات: بورسعيد وقنا والغردقة ومرسى مطروح والمنيا وهذا المركز يكون الأول من نوعه في محافظة أسوان للعلاج مرضى الإدمان كما يقدم المركز العلاج بالمجان للجميع من محافظات جنوب الصعيد.

وفى نفس السياق قال الدكتور محمد صلاح الدين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 60% بمستشفى الاستقبال والطوارئ على مساحة 1500، بتكلفة 640 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 5 أدوار، ويضم 150 سريرًا بأقسام طوارئ الإصابات، والعناية المركزة، والأشعة، والمعامل، بالإضافة إلى 11 غرف عمليات جراحية، وقاعات تدريسية، واستراحة الأطباء،كما أنه تم الانتهاء أيضًا بنسبة عالية من معدلات التنفيذ منها تجهيز وإنشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة، والتي من بينها مركز علاج الإدمان الذي يضم 90 سريرًا، ومستشفى المجتمعات العمرانية الذي يضم 156 سريرًا لخدمة مرضى الكلي، وزراعات الكبد، والغسيل الكلوي.

جاء ذلك في إطار إهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمستشفيات الجامعية تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بأسوان ومحافظات جنوب الصعيد. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

وفاة والدة زوجة العامري فاروق.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

موضوعات متعلقة

تسليم 50 سماعة طبية لذوي الهمم على مستوى قرى ومراكز أسوان

محافظ أسوان: مواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

مواصلة مراجعة مخرات السيول بأسوان للاستعداد لأى طوارئ

محافظ أسوان يوجه مسئولى التموين بتشديد الرقابة للسيطرة على الأسعار

محافظ أسوان يوجه بوضع الحلول العاجلة للمطالب الجماهيرية

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد الجيد والكامل للإنتخابات الرئاسية المقبلة

أمطار خفيفة على مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان

لإنقاذ حياة صديقه.. مصرع شخص صعقا بالكهرباء في أسوان

ترشيحاتنا

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

جرائم الاحتلال في غزة.. الجارديان تؤكد: لا حلول عسكرية للمشاكل السياسية

التجار بيخزنوها|رئيس الشركة يخرج عن صمته.. وهذا موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر

أخبار التعليم| اليوم .. جامعة حلوان الأهلية تتابع استقبال طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2023 ببعض البرامج.. اتحاد هندسة القاهرة ينظم بطولة تنس طاولة بنين وبنات بفرع الشيخ زايد

دعاء الصباح في السنة النبوية.. أدركه بـ 5 كلمات للبركة والرزق

موقف بيراميدز من التعاقد مع فتوح.. وحقيقة عودة مصطفى فتحي للزمالك.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دروس ما بنساها.. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطينيين

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

ظهور نادر.. فؤاد خليل مع حفيده على سرير المرض قبل الوفاة| خاص

كاجوال مختلف.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ