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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد معدلات الإنجاز بالمرحلة الثانية لمشروع تغطية مصرف السيل بنسبة75%

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 374 متر وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 75 % ، ويضم 5 قطاعات يتم نهوها مرحلياً

ويأتى ذلك ضمن جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

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جولة

وخلال جولته التفقدية التى رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً مسئولى الجهات المعنية. 

وعقب إستماعه لشرح تفصيلى من مهندسى المشروع شدد اللواء أشرف عطية على زيادة وتيرة العمل بهذا المشروع الحيوى ، مع تذليل كافة المعوقات ووضع الحلول السريعة لها لرفع معدلات الأداء والوصول للمستوى الجمالى الذى سيساهم فى إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين بعد مرور عقود من السنين بالقضاء على أكبر بؤرة تلوث. 

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دعم 

مشيداً بدعم وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة ، وفى مقدمتها هذا المشروع الهام والذى يصل طوله إلى 2530 متر ، وبتكلفة 365 مليون جنيه ، وشهد الإنتهاء من المرحلة الأولى بطول 380 متر ، ومن المقرر نهوه بشكل كامل فى ديسمبر 2024 ، لتتحول المنطقة لبانوراما جمالية تضاف إلى ملحمة التطوير والتجميل التى يتم تنفيذها بإصرار وعزيمة وبروح الفريق الواحد من كافة الجهات. 

وبالتالى خلق متنفس ترفيهى لمواطنى شرق المدينة بإستغلال المساحات الناتجة من التغطية فى نشر المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات وساحات إنتظار للسيارات ، ومواقع ترفيهية ، وهو الذى يتكامل مع تشغيل كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه ، وإستكمال مشروع رصف ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم. 

وحرص المحافظ فى جولته على الإستماع لمطالب وشكاوى المواطنين الذين أشادوا بتنفيذ مشروع مصرف السيل ، ومساهمته فى تطوير وتجميل المنطقة بالشكل المطلوب .

وكان قد أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى التموين بمراجعة كافة الإجراءات والخطط اللازمة للتأكد من توفير المخزون الإستراتيجى للسلع الأساسية والمكملة وأيضاً الوقود والسولار وتوافرها بالكميات الكافية لمدة لا تقل عن 6 أشهر. 

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