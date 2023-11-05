محافظ أسوان يوجه بضرورة تكثيف الجهود لتذليل العقبات أمام المشروعات لإنهائها

كلف محافظ أسوان أشرف عطية، السكرتير العام المساعد ياسر عبد الشافي اليوم الأحد، بالقيام بجولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الجارية، كما وجه بضرورة تكثيف الجهود وتحقيق التنسيق المتواصل بين جميع الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول وضمان رفع مستويات الأداء والانتهاء من جميع المشروعات في المواعيد المحددة، للاستفادة منها في تطوير منظومة المرافق وخدمات البنية الأساسية وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.



من جانبه أوضح السكرتير المساعد ياسر عبد الشافي أن الجولة الميدانية شملت تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط الطرد بمحطتي فريال وجبل تفوق، وأيضاً الخطوط الناقلة لخزان مياه بسمة بنسبة 90%، بالإضافة إلى تفقد مشروع استكمال تنفيذ منظومة الحماية المدنية للسوق السياحي بنسبة 75% بداية من ميدان المحطة حتى الشارع الجديد ومنطقة الحاج حسن، مع تفقد مبنى محطة صرف صحي سعد زغلول ، حيث سيتم إنشاء 10 خزانات مياه لتغذية المنظومة.

وأشار عبد الشافي إلى أن الجولة شملت أيضاً تفقد الأعمال الجارية بتنفيذ القطاع السادس ضمن مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 374 مترا وبمتوسط نسب تنفيذ وصلت 70% للأعمال الخرسانية، علاوة على تفقد ومتابعة المشكلات التي تعرقل سير الأعمال بالقطاع الخامس بطول 330م مع التوجيه بسرعة التنسيق لنقل وتغيير مسار كابلات وخطوط المرافق المتعارضة.