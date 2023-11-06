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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يستقبل سفير دولة طاجكستان لبحث سبل التعاون المشترك

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان بسفير دولة طاجكستان

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة طاجيكستان الصديقة بالقاهرة ضراب الدين قاسمى وذلك بحضور الملحق التجارى للسفارة أسد الله ، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى .

ورحب اللواء أشرف عطية بسفير دولة طاجيكستان لزيارته لأسوان للإستمتاع بالمنتج السياحى المتنوع على أرض عروس المشاتى من السياحة الثقافية والأثرية والعلاجية والبيئية والإستشفاء وغيرها .

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وأكد المحافظ على أن هناك تعاون بناء ومثمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، ورئيس جمهورية طاجيكستان إمام على رحمان ، وهو الذى يعكس متانة وعمق العلاقات بين البلدين لتوطيد أوجه التعاون المشترك فى كافة المجالات .

كما أستعرض محافظ أسوان الفرص السياحية والإقتصادية والإستثمارية التى تتفرد بها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لإستغلال الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية ، بالإضافة إلى ما تشهده أسوان من تنفيذ المنطقة اللوجستية المتكاملة لتنشيط حركة التبادل التجارى بكركر ، والقطار الكهربائى السريع ، وهو الذى يتكامل مع ما تقوم به الدولة المصرية أيضاً من تحقيق إنجازات متتالية خلال الـ 10 سنوات بتنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى المبادرات الرئاسية كحياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل ، والتحول الرقمى ، علاوة على الكبارى والمحاور ، والبنية التحتية ، وغيرها من قطاعات العمل العام .

وتمنى المحافظ بأن تتوج أوجه التعاون بتوقيع تؤامة بين مدينة أسوان وإحدى مدن طاجكستان ، للإستمتاع ببانوراما التطوير والتجميل ، وأيضاً بالمعالم والمزارات والمناطق السياحية والأثرية ، وفتح آفاق وفرص للإستثمار ، وتبادل الزيارات .

ومن جانبه أشاد سفير دولة طاجكستان بحفاوة الإستقبال من محافظ أسوان ، مؤكداً على أن العلاقات بين بلاده ومصر تتسم بالصداقة والتعاون ، فمصر تعتبر من الدول المحورية فى الشرق الأوسط وأفريقيا ، فضلاً عن إهتمامها بالحفاظ على السلام والإستقرار فى المنطقة .

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وهو الذى يتوازى مع علاقات التشابك والتقارب بين الشعبين والدولتين من ناحية التاريخ والثقافة ، والطبيعة الخلابة ، ونأمل فى تطوير أوجه التعاون بزيادة فرص العلاقات الإستثمارية والإقتصادية ، وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء سفير طاجيكستان إعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين الجانبين .

وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد معهد بحوث التناسليات الحيوانية بحضور الدكتورة سهير عبده نقيب الأطباء البيطريين بأسوان، والدكتور نادر رشاد رئيس القافلة العلاجية البيطرية الإرشادية، والدكتور مدحت رمزى مدير عام الطب البيطرى ، بالإضافة إلى أعضاء القافلة .

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