محافظ أسوان: دخول 600 مشروع للخدمة في قرى حياة كريمة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن قصص النجاح كثيرة ومتنوعة كتبت فصولها من عرق وجهد وإخلاص للجميع فى ظل تحديات عديدة عشناها ونعيشها فى كل يوم فكان الخير والنفع على أهالى محافظة أسوان بالقرار الحكيم من الرئيس السيسى بضم جميع قرى المحافظة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وقال محافظ أسوان : بدأنا نجنى ثمار هذه الملحمة الإنسانية والوطنية العظيمة بدخول أكثر من 600 مشروع للخدمة لينعم المواطن الأسوانى بهذه العوائد الإيجابية".

حياة كريمة

وأضاف المحافظ أن ذلك ساهم فى أن تصبح جميع القرى مدرجة فى مشروعات المبادرة داخل 39 وحدة محلية قروية أم، و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وتابع.

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تنظيم ملتقى التوظيف الرابع يوم الإثنين القادم 6 نوفمبر الجارى بقاعة شهر زاد بنادى أسوان الرياضى، والذى سيقام بدءًا من الساعة العاشرة صباحاً بالتعاون مع مديرية العمل وذلك تحت رعاية حسن شحاتة وزير العمل ومحافظ الإقليم وذلك من منطلق اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقضايا الشباب، وفى مقدمتها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب بهدف القضاء على البطالة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير المئات من فرص العمل فى مختلف القطاعات والشركات الخاصة سواء داخل أو خارج المحافظة للشباب من الجنسين الذكور والإناث ، ولكافة المؤهلات الدراسية والفنية بالتعاون مع كبرى الشركات من القطاع الخاص فى التخصصات المختلفة.

وحث أشرف عطية الشباب الأسوانى بضرورة المشاركة فى الملتقى التوظيفى الذى يفتح لهم آفاق واسعة لإختيار وظيفتهم المناسبة بالقطاع الخاص فى أفضل وأرقى الشركات ، ويتيح لهم حرية المقارنة والتقديم للوظائف المتنوعة ، ولاسيما فى ظل ملحمة البناء والتنمية التى تشهدها الجمهورية الجديدة من خلال المشروعات المتتالية بمختلف قطاعات العمل العام.

من جانبه أوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان بأن هذا الملتقى هو اللاحق للمتلقى السابق له، ليتم تنفيذه فى فترة وجيزة مما يعكس إهتمام الوزارة والمحافظة لتوفير فرص العمل وبشكل مستمر متى توافرت فى المشروعات والمنشآت المتنوعة.