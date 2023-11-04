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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طه حسين الإنسان والمشروع.. لقاء حواري بثقافة أسوان

أنشطة ثقافية بأسوان
أنشطة ثقافية بأسوان

شهد قصر ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، لقاء حوارى للناقد صبرى حافظ أستاذ الأدب العربى، عن كتاب "طه حسين الإنسان والمشروع"، أداره الإعلامى والشاعر أشرف جابر ، وبحضور يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان ، والكاتب أحمد أبو خنيجر وعدد كبير من أدباء وشعراء أسوان.

وصبري حافظ هو أستاذ اللغة العربية المعاصرة والأدب المقارن فى جامعة لندن، عمل رئيس تحرير مجلة الكلمة الإلكترونية، حاصل على بكالوريوس علم الاجتماع بامتياز مع مرتبة الشرف، جامعة القاهرة 1962، ماجستير فى النقد والأدب.

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وقدم حافظ سيرة ذاتية لطه حسين ونضاله ضد الاستعمار والسلطة، وتحدث عن كتاب "الأيام" الذى كتبت به وقائع حياته، وأنه تناول فى كتابه طه حسين الإنسان من جانب ، و رصد مشروعه من جانب أخر.

وأشار حافظ، إلى أن طه حسين عاش طوال حياته المليئة بالمعارك الفكرية والثقافية، و في  الكثير من المشاكل نتيجة أفكاره الجريئة، وعن إسلاميات طه حسين أشار فى كتاباته إلى دور القرآن في المحافظة على اللسان العربى، وبراعته فى النظم وأسلوبه في أداء المعنى، وتمتعه بالبلاغة والبيان بما يجعل فى المستمع أثرا باقيا.

جاء اللقاء استمرارا لاحتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى بذكرى رحيل "طه حسين"، حيث أصدرت الهيئة في معرض الكتاب العام الماضي في دورته 54، عشرين عنوانا لعميد الأدب العربي، احتفت بهم وبالمشروع الفكري الكبير لطه حسين الذى حمل على عاتقه الحفاظ على هوية الثقافة المصرية وترسيخها لدى المصريين.

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن تنظيم ملتقى التوظيف الرابع يوم الإثنين القادم 6 نوفمبر الجارى بقاعة شهر زاد بنادى أسوان الرياضى، والذى سيقام بدءًا من الساعة العاشرة صباحاً بالتعاون مع مديرية العمل وذلك تحت رعاية حسن شحاتة وزير العمل ومحافظ الإقليم. 

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ويأتي ذلك من منطلق اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقضايا الشباب، وفى مقدمتها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب بهدف القضاء على البطالة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة. 

وأشار اللواء أشرف عطية ، إلى أن الملتقى يهدف إلى توفير المئات من فرص العمل فى مختلف القطاعات والشركات الخاصة سواء داخل أو خارج المحافظة للشباب من الجنسين الذكور والإناث ، ولكافة المؤهلات الدراسية والفنية بالتعاون مع كبرى الشركات من القطاع الخاص فى التخصصات المختلفة. 

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