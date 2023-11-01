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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان ورئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ يتفقدان مركز السيطرة

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مركز السيطرة

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اللواء عمرو فاروق مساعد مدير الإشارة ورئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، وأيضاً العقيد أحمد غريب المشرف العام على مشروع مراكز السيطرة بالمحافظات والوزارات ، والمقدم أحمد المصرى المشرف على التنسيقات بالشبكة الوطنية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة .

وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية ، واللواء عمرو فاروق بتفقد مشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة ( مركز السيطرة ) بمبنى ديوان عام المحافظة ، والذى تم الإنتهاء من إنشاؤه وتجهيزه بنسبة 100 % تمهيداً لإفتتاحه ودخوله الخدمة بكامل طاقته ، كما تم إجراء تجربة عملية لتشغيل أجهزة المركز من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة .

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مركز السيطرة

محافظ أسوان يتفقد مركز السيطرة

وتم إستعراض آليات الربط بين مركز السيطرة بديوان عام محافظة أسوان ، ومراكز السيطرة بالمحافظات الأخرى ، وأيضاً بالمركز الرئيسى لتكون المراكز فى وحدة متكاملة من العمل ، خاصة فى الحالات والأحداث المشتركة بين المحافظات لتصبح هذه المراكز مرآة كاشفة للحدث للجميع من خلال الرؤية الموحدة .

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تدعم جهود وخطط الدولة فى مجالات التأمين المختلفة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة ليتم متابعة الأحداث الطارئة أولاً بأول ، وتتميز بجودة التعامل بكفاءة تامة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية .

وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف البرامج التدريبية للعاملين بمركز السيطرة لرصد الأحداث الطارئة ومتابعتها على مدار الساعة ، ليكونوا على قدر المسئولية ، وبما يساهم فى تحقيق الإستدامة والإستمرارية لهذا المركز على أكمل وجه .

فيما أوضح رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بأن الهدف من إنشاء مراكز السيطرة للشبكة الوطنية بمختلف الوزارات والمحافظات هو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية بهذه الوزارات وتلك المحافظات بالمركز الرئيسى للشبكة الوطنية وغرفة عملياتها المتخصصة المجهزة بأحدث وسائل تكنولوجيا الإتصالات فى إطار رؤية شاملة وشبكة موحدة ومؤمنة بالكامل.

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السلامة العامة

محافظ أسوان يتفقد مركز السيطرة

وقال بأن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يعمل على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الإستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ ، وكذا الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة ، وسرعة إحتواء الطوارئ والكوارث والأزمات ، وترشيد الأعباء المالية .

كما أشاد اللواء عمرو فاروق بالرؤية والفكر الراقى لمحافظ أسوان والذى ساهم فى إنشاء مركز متكامل لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة ، ليضم تطبيقات متنوعة ، فضلاً عن فريق متميز من العاملين المتخصصين ، لتقديم الخدمات المتعددة للمواطنين بالكفاءة والجودة العالية .

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