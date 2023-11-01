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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع حي اللوتس بمنطقة العقاد

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بالتجمع الأول والثانى بمشروع حى اللوتس "الإسكان المميز" بمنطقة العقاد.

ورافق المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، ومديرى الإسكان والطرق ، ونواب رئيس المدينة.

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وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تشكيل إتحاد ملاك للعمارات السكنية بالتجمعين بواقع 3000 وحدة سكنية لمساندة الجهود التنفيذية ، ولتكون المسئولية مشتركة فى منع أى تجاوزات تشوه الشكل الجمالى والحضارى لمكونات هذا المشروع الحيوى الذى شهد النور بعد 14 عاما حيث كان من المشروعات المتعثرة ، على أن يتوازى مع ذلك عمل محاضر للمخالفين ، وهو الذى يتكامل مع إلتزام المنتفعين بمنظومة النظافة العامة ، والجمع اليومى من المنازل للارتقاء بهذا الحى السكنى النموذجى المتكامل الخدمات والمرافق .

وكلف المحافظ الشركة المنفذة لمسجد الرحمة بالتجمع الثانى والذى يسع 600 مصلى للرجال والسيدات ، ومقام على مساحة 600 م2 بتكلفة 9 مليون جنيه ، بالإنتهاء من التشطيبات النهائية ، والتنسيق بين مديريتى الإسكان والأوقاف لفرش المسجد وتجهيزه بشكل كامل ، حتى يتسنى أداء أول صلاة للجمعة به فى النصف الثانى من شهر نوفمبر الجارى .

وخلال تفقده للمول التجارى بالتجمع الأول والمقام على مساحة 700 م2 ، وبتكلفة 7 ملايين جنيه ، ومكون من دورين ويضم 8 محلات وكافتيريا ، و 4 مكاتب إدارية وجه اللواء أشرف عطية بالإسراع بمعدلات التنفيذ ، ليتم نهو بنهاية نوفمبر الجارى ، مع الإلتزام باللمسات الجمالية له ، ولاسيما أنه تم إنشاؤه على شكل زهرة اللوتس وأوراق الشجر ، ليكون إضافة حضارية لهذا المشروع الهام .

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وطالب عطية بزيادة وتير العمل للإنتهاء من باقى الأعمال المتعلقة بخطوط الإتصالات ، ليعقب ذلك إستكمال اللاندسكيب والحدائق والمشروعات الخدمية ، والرصف والدهانات والبلدورات والإنترلوك ليصبح حى اللوتس مجتمع عمرانى حضارى متكامل على أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية .

وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية ، بالإضافة إلى متابعة عدد من المشروعات الجارية للتطوير والتجميل أستهلها بتفقد الأعمال الجارية بمحيط مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ، ومستشفيات أسوان الجامعى وذلك بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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