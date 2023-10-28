حسينا بفرق.. مواطنو أسوان سعداء بتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار

الاهتمام بالبسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً هو الشعار الذى ترفعه أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ، وتوفير حياة كريمة لهم ، وتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم على الوجه الأكمل .

وفى هذا الصدد نستعرض عبر " صدى البلد " أراء العديد من مواطني أسوان حول تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية بالأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والمحلات التجارية ، وتحديداً عدد من السلع الأساسية بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين.

تخفيض أسعار السلع

فقد أشارت فاطمة نورى – بأن تطبيق منظومة ومبادرة تخفيض أسعار السلع الجديدة حققت انخفاض نسبى وملحوظ في أسعار المنتجات من السلع المختلفة ، وأيضاَ بعض الخضروات ، ونحن نعلم بالأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع ، ولكن أي تخفيض بكل تأكيد يصب في صالح المواطن ، حتى لو كان هذا التخفيض بسيط .

فيما قال عوض نصر بأن انخفاض أسعار الخضروات بشكل نسبي ساهم فى زيادة الكميات التى يتم شراؤها لتلبية مطالب وإحتياجات الأسرة ، ومن أبرز الأصناف التي لاحظنا وجود انخفاض فى سعرها هى الطماطم، والبصل، والزيت، والبيض، والتى تعد من السلع الغذائية الأساسية التي لايمكن الاستغناء عنها بشكل يومى فى البيت المصرى بشكل عام ، وعلى الرغم من أن الانخفاض لم يكن كبيراً ، ولكنه عند حساب الميزانية الشهرية لأى أسرة فيشعر بوجود فارق ، وبالتالي يستطيع شراء سلع أخرى بسهولة .

جهود

هذا فيما قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميدانى بالتنسيق مع مسئولى مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والمحلات التجارية ، ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها ضمن الجهود الجارية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25% .

ووجه المحافظ بضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين ، ولاسيما بأن المبادرة تشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وفى هذا الإطار قام شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالمرور الميدانى على عدد من المحلات التجارية والسوبر ماركت للتأكيد على ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين ، وهو الذى تكامل مع قيام اللجنة المشتركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة وجهاز حماية المستهلك ، والطب البيطرى والصحة والأغذية وقسم البيئة ورؤساء الأحياء بالمرور على الأسواق حيث تم تحرير 40 محضر مخالفة منها 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 15 محضر لعدم وجود شهادة صحية ، و 15 محضر للنظافة ، و 3 محاضر بيئة ، و 3 محاضر لحوم ودواجن.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالمرور على المحلات والمجمعات التجارية والإستهلاكية للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين ، وكذا إنضباط الأسعار وانخفاضها وفقاً للمبادرة وذلك بنطاق حى شرق بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة .

بينما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان بالمتابعة الميدانية للمجمعات والمحلات للإطمئنان على الإلتزام بتطبيق المبادرة ، وفى نفس السياق تابع صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة قيام الجهات المختصة بمتابعة آلية تنفيذ المبادرة بفرع الجملة بقروى عنيبة بلجنة من التموين وحمايه المستهلك والوحدة المحليه للتأكد من توافر السلع الأساسية ، وقام كذلك على ياسين رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بالمرور على المحلات التجارية والسوبر ماركت للإطمئنان على الأسعار للسلع الغذائية المختلفة .