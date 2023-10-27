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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان: إجراءات رادعة حيال المخالفين لمبادرة تخفيض أسعار السلع

تطبيق مبادرة تخفيض
تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميدانى بالتنسيق مع مسئولى مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والمحلات التجارية ، ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها ضمن الجهود الجارية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25% وذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين .

ووجه المحافظ بضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين، ولاسيما بأن المبادرة تشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

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مبادرة تخفيض السلع

وفى هذا الإطار قام شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالمرور الميدانى على عدد من المحلات التجارية والسوبر ماركت للتأكيد على ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين .

وهو الذى تكامل مع قيام اللجنة المشتركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطرى والصحة والأغذية وقسم البيئة ورؤساء الأحياء بالمرور على الأسواق حيث تم تحرير 40 محضر مخالفة منها 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و15 محضر لعدم وجود شهادة صحية، و15 محضر للنظافة، و3 محاضر بيئة، و3 محاضر لحوم ودواجن .

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فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالمرور على المحلات والمجمعات التجارية والإستهلاكية للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين ، وكذا إنضباط الأسعار وانخفاضها وفقاً للمبادرة وذلك بنطاق حى شرق بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، بينما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان بالمتابعة الميدانية للمجمعات والمحلات للإطمئنان على الإلتزام بتطبيق المبادرة .

وفى نفس السياق تابع صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة قيام الجهات المختصة بمتابعة آلية تنفيذ المبادرة بفرع الجملة بقروى عنيبة بلجنة من التموين وحمايه المستهلك والوحدة المحليه للتأكد من توافر السلع الأساسية ، وقام كذلك على ياسين رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بالمرور على المحلات التجارية والسوبر ماركت للإطمئنان على الأسعار للسلع الغذائية المختلفة .

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