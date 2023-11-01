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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشدد علي تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار

محافظ أسوان أشرف
محافظ أسوان أشرف عطية

شدد محافظ أسوان أشرف عطية ، على مسئولى التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الإلتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 %، مع التعامل بحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين .


جاء ذلك خلال تفقد محافظ أسوان، اليوم الأربعاء ، للمجمع الإستهلاكى بحى العقاد وذلك لتفقد الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.


وإطمئن عطية - خلال الجولة - على جودة السلع الإستهلاكية ، ووضع الأسعار بشكل واضح على كل منها حتى يتسنى للمواطنين التعرف على نسبة التخفيضات التى تم تطبيقها عليها .


وعلى صعيد آخر -شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، بالتعاون مع جمعية الأورمان فى تركيب 685 وصلة مياه شرب نقيه للأسر الأكثر احتياجأ والأولى بالرعاية بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة أسوان . 


وقال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، إن ذلك يأتى في إطار التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والجمعية ، مشيرا إلى أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، مؤكدا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.


وأشار إلى أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة أسوان.

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