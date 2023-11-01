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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

تطبيق مبادرة تخفيض
تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع بأسوان

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأسواق والمجمعات الإستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف مباشر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

 

وخلال تفقده للمجمع الإستهلاكى بحى العقاد بمرافقة المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين اطمئن اللواء أشرف عطية على جودة السلع الإستهلاكية ، ووضع الأسعار بشكل واضح على كل منها حتى يتسنى للمواطنين التعرف على نسبة التخفيضات التى تم تطبيقها عليها ، مشدداً على مسئولى التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الإلتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 %، مع التعامل بحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين .

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حملة ميدانية

وكان قد قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملة ميدانية مكبرة لإزالة 7 حالات تعدى على مساحة 3 ألاف م2 خلف لوحة توزيع الكهرباء بالتجمع الثانى بحى اللوتس " الإسكان المميز " بمنطقة العقاد بعد إكتشافه لهذه التعديات اثناء جولته الميدانية بالحى.

 

أمر اللواء أشرف عطية بتنفيذ هذه الحملة ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ورئيس حى جنوب والعاملين بالوحدة المحلية ، والمدعمين بأسطول من اللوادر والمعدات والسيارات .

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جهود

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة .

 

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه لا أحد فوق القانون ولن نترك شبر واحد من أراضى الدولة تم الإعتداء عليه من المخالفين ، موضحاً بأنه جارى تنفيذ حملات إزالة لكافة التعديات على أراضى البناء أو الزراعية بجميع القرى والمدن بنطاق المحافظة والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين فى القيام بالإستيلاء والتعدى على حق الشعب فى أراضيه وهو الذى يشهد متابعة دقيقة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتعامل مع أي مخالفات يتم رصدها ، والإزالة الفورية لها فى المهد .

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